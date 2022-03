Minicopa TNT Sports: los pibes de Aldosivi igualaron con Racing en el cierre de la primera fecha

Con la participación de ocho emblemáticos equipos de AFA, comenzó la Minicopa TNT SPORTS, el primer torneo de fútbol infantil (categoría 2011) televisado y con cobertura multiplataforma de la Argentina. Que se desarrolla desde este viernes hasta el 27 de marzo, en vivo desde la ciudad por TNT SPORTS y sus plataformas digitales.

En la jornada inaugural hubo 2 victorias y 2 empates en los 4 partidos que se disputaron en el predio deportivo Salvador "Tatore" Vuoso del club anfitrión; Aldosivi.

Por el grupo A San Lorenzo venció en primer turno a River por 1 a 0, mientras que Aldosivi igualó ante Racing 1 a 1.

Por el grupo B, Vélez le ganó a Huracán 1 a 0 y Talleres igualó con Independiente 0 a 0.

El torneo se disputará durante todo el finde semana. La doble fecha de mañana tendrá como plato fuerte a Aldosivi enfrentando a los pibes de River en el primer turno de la mañana y San Lorenzo por la tarde. La entrada es libre y gratuita durante toda la jornada.

Sábado 26 de marzo

• 9.00 Vélez vs. Independiente

• 10.00 Talleres vs. Huracán

• 11.00 Aldosivi vs. San Lorenzo

• 12.00 River vs. Racing

• 16.00 Independiente vs. Huracán

• 17.00 Vélez vs. Talleres

• 18.00 Racing vs. San Lorenzo

• 19.00 River vs. Aldosivi

Domingo 27 de marzo

• 14.00 h – 7° Puesto: 4° Grupo A vs. 4° Grupo B

• 15.00 h – 5° Puesto: 3° Grupo A vs. 3° Grupo B

• 16.00 h – 3° Puesto: 2° Grupo A vs. 2° Grupo B

• 17.00 h – Final: 1° Grupo A vs. 1° Grupo B

• 17.00 h – Premiación