Persiste el alerta amarillo por tormentas y vientos fuertes

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una mañana con lluvias fuertes y 11 grados de mínima. El viento del oeste oscilará entre los 23 y 31 kilómetros por hora con ráfagas de hasta 60 kilómetros.

Por la tarde la lluvia disminuirá su intensidad y la temperatura máxima será de 17 grados. Las ráfagas de viento soplarán con más fuerza y llegarán a los 70 kilómetros por hora.

Actualmente el cielo está cubierto con una lluvia débil y la temperatura es de 16.3 grados. La humedad es del 98% y el viento del oeste recorre 11 kilómetros por hora.

Recomendaciones a tener en cuenta

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua.

- Si no es necesario, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)

-Cerrar y asegurar puertas, ventanas, toldos y chapas.

-Retirar macetas y todos aquellos objetos que puedan caer a la calle.

-Asegurar andamiajes, grúas y otros elementos de obra.

-Alejarse de cornisas, muros, árboles y tomar precauciones delante de edificios en construcción.

-No concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes.