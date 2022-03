Larroque: “Si la unidad se transforma en un cepo, estamos en problemas”

El ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense y referente de La Cámpora, Andrés “Cuervo” Larroque, se refirió hoy a la interna en el frente oficialista y sostuvo que “si la unidad se transforma en un cepo en términos de debate y de propuestas, estamos en problemas”.

“No hay que tenerle miedo al debate. Si la unidad se transforma en un cepo en términos de debate y de propuestas, estamos en problemas”, indicó este domingo Larroque en el marco de una entrevista por radio FM Futurock.

El funcionario bonaerense se refirió a la falta de diálogo entre el presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner, y las rispideces en el Frente de Todos (FdT).

“Tenemos que estar a la altura, tener grandeza. El Presidente como sus laderos, o personas de mayor confianza, deben salir del laberinto en que se metieron respecto a creer que el enemigo es Cristina o el sector que representa”, aseguró.

Larroque sostuvo que un sector del oficialismo busca ponerle en mote a La Cámpora de “sectarios”. “Queremos que exista el frente”, señaló. Y agregó: “No hay una institucionalidad del FdT, no hay una mesa, ámbitos visibles, no se sabe donde se discute. No creo que los off sean el ámbito pertinente para discutir en el seno de una fuerza política que tiene la responsabilidad de gobernar”.

Larroque dijo que Cristina Kirchner expresa “algo en términos ideológicos” que representa “un peronismo que traspasa los corsets que le habían puesto al peronismo en los años ’90”.

“Tanto ella como nosotros tuvimos la grandeza de dejar de lado contradicciones y construir un espacio común”, agregó en referencia a la conformación del FdT. Y advirtió que el “enemigo” es el Fondo Monetario Internacional (FMI).

“El FMI viene por el peronismo. Estuvimos dos años tratando de humanizar al FMI, ese fue el error del ministro de Economía (Martín Guzmán) y llegamos a esta situación que es muy difícil”, dijo.

Asimismo, consideró que “hay un montón de datos y señales positivas que tiene nuestra economía”, pero que “el deterioro del poder adquisitivo es notorio”. En este sentido, pidió “tener una política de contención para millones de personas que van a tener dificultades para reincorporarse” a la reactivación económica. (DIB) MT