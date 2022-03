La dura carta que Raverta envió a sus afiliados luego de la victoria en el PJ local

En el marco de las elecciones del PJ marplatense, que desarrollaron este domingo, donde se eligieron autoridades locales y Congresales, Fernanda Raverta, les envió una carta a sus afiliados titulada “El día después”, dónde “cuestionó la posición del intendente Montenegro” y a la que El Marplatense tuvo acceso.

“Empezamos la campaña con una carta donde convocábamos a todos los afiliados y afiliadas a acompañar y sumarse a una propuesta amplia que permita mejorar la vida de los y las vecinas de nuestra ciudad. Luego del triunfo de ayer, quiero agradecer a todos y todas aquellos que nos acompañaron con su voto, y particularmente a todos los y las militantes que trabajaron incansablemente para llevar nuestra propuesta a todos los rincones de la ciudad”, remarcó Raverta.

Asimismo, mencionó que “amerita también un comentario sobre la inaudita campaña sucia donde me realizaron operaciones mediáticas nunca vistas e inimaginables. Más allá que la respuesta a eso ya transita los caminos legales, merece la pena una reflexión: no podemos naturalizar estas prácticas, ni en la política, ni en ningún plano de la vida. En nuestra ciudad proliferaron este tipo de acciones desde el 2019, cuando llegó al gobierno el Intendente que sin ninguna duda trajo consigo estas prácticas que ya vienen ejercitando hace muchos años en la política de Capital. Acá no estamos acostumbrados a eso (por suerte), ni queremos estarlo”.

“También fue la primera vez que en nuestra ciudad un intendente se involucra en una interna del partido justicialista, poniendo toda la estructura municipal a trabajar en favor de una lista. Esto no alcanzó, pero además demuestra, que leyó correctamente, dónde está “su adversaria”, resaltó.

“En este caso tampoco es bueno naturalizar y aceptar el “todo vale”. Pero bueno… hoy empieza una nueva etapa en nuestro partido, la del peronismo que confía en que tiene las mejores propuestas, los mejores hombres y mujeres. Un peronismo que se anima a gobernar la ciudad. Que pone el norte en función de mejorar la vida de todos y cada uno de los vecinos y vecinas, sean peronistas o no lo sean. Que tiene la mirada puesta en el año que viene, y los invita a todos y todas a sumarse con amor, elemento indispensable para llevar adelante las cosas importantes”, cerró.