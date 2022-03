Lunghi: "Este Centro de salud es otro paso fundamental en el desarrollo de un barrio"

Se inauguró oficialmente el nuevo edificio del Centro de Salud del barrio Palermo, que construyó el Municipio con recursos propios y aportes provinciales, como parte de las políticas públicas para mejorar el servicio que se brindan a los vecinos. El intendente Miguel Lunghi destacó la importancia de la obra y el impacto que tendrá en esa zona de la ciudad.

El nuevo edificio está ubicado en la esquina de Las Malvinas y Casacuberta y se planificó de acuerdo a las necesidades de funcionamiento del centro. Cuenta con una planta única, con hall de acceso y dos sectores bien diferenciados. Uno tiene office, administración, vestuarios y sanitarios para el personal y depósito. En el otro están los consultorios de las diferentes especialidades, la sala de espera y el grupo de sanitarios.

La obra demandó una inversión cercana a los 20 millones de pesos y se financió a través del Fondo Municipal para Convenios de Infraestructura que impulsa el Gobierno Provincial, y aportes que realizó el Municipio.

La jornada inaugural comenzó poco después de las 15 con actividades recreativas para toda la familia, que disfrutaron los vecinos que se acercaron para ser parte de la fiesta. Luego se desarrolló el acto protocolar que encabezaron el intendente Miguel Lunghi, el Presidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Matías Tringler, el vicepresidente Luciano Grasso, la Directora Asociada de la Región Sanitaria VIII, Martina Iparraguirre, el Director de Salud Comunitaria del Municipio Tomás Baliña, y el Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Palermo, Osvaldo Rosso.

Además participaron el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, funcionarios del Ejecutivo local, concejales, autoridades sanitarias y representantes de instituciones de la zona.

En su discurso el intendente Miguel Lunghi repasó algunas de las acciones y proyectos concretados en años anteriores y los “grandes” avances y logros que se alcanzaron. “Gracias al trabajo conjunto del Municipio, otros niveles del Estado y la comunidad, y con el esfuerzo de todos los vecinos Palermo ha crecido de una manera enorme y en 20 años hemos conseguido una transformación histórica, del mismo modo que en el resto de los barrios que se encuentran al norte de la ruta 226”, señaló.

“La extensión de las redes de servicios, el desarrollo de infraestructura vial, social, educativa, cultural, deportiva y de salud, son algunos de los resultados de ese trabajo que llevamos adelante junto a los vecinos, porque como siempre digo nadie puede hacer nada solo. Este centro de salud es otro paso fundamental en el desarrollo del barrio Palermo y nos permite fortalecer este polo de servicios que ya cuenta con el Centro Cívico, el Registro Civil, la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario y que en un tiempo tendrá el Centro de Desarrollo Infantil que estamos construyendo a pocos metros de aquí ”, agregó.

A su vez aseguró que “todos esos logros alcanzados en estos barrios son parte de un proceso en el que seguiremos trabajando para consolidar el desarrollo, la integración y la construcción de una ciudad más igualitaria y con mejor calidad de vida para todos los vecinos. Queda mucho por hacer y por eso estamos trabajando para convertir la calle Muñiz en una avenida, como establece el plan de urbanización y que seguramente será otro gran paso para toda esta zona”.

La importancia de los Centros de Salud

Por su parte el vicepresidente del Sistema Integrado de Salud Pública, Luciano Grasso, destacó la importancia de los Centros de Salud en los barrios y afirmó que “el sistema de salud tiene un objetivo principal, que la comunidad esté sana o lo más sana posible y los Centros de Salud son los principales actores para lograr ese objetivo. Porque hacen tareas de promoción de la salud y de prevención de las enfermedades, aconsejándolos y proponiéndoles que cada uno cuide su salud, que tenga hábitos saludables”.

“La salud crece desde el pie, pero también desde abajo se ramifica, tiene que circular por el barrio. No sólo está acá adentro, transita por las instituciones, por la plaza que ustedes habitan, por los comercios que ustedes visitan, por sus hogares, en las relaciones sociales que ustedes construyen día a día. Por ahí también tiene que circular la salud, y por ahí también anda entonces el equipo del centro de salud, aunque suene raro, tratando de evitar que tengan que venir al centro de salud. Pero cuando necesitan algunas atenciones en particular, tiene que haber un lugar lindo y acogedor donde recibirlos. En este centro van a poder encontrar cuidados de salud, atención médica, psicológica, de enfermería, odontología, trabajo social y van a recibir medicación. Pero van a encontrar lo más importante. El acto de salud más importante: el deseo, la pasión y la vocación para cuidarlos. Y que a veces es una sonrisa, una escucha, acompañar. Es un acto de amor, porque un acto de salud es un acto de amor”, completó.

Trabajo compartido

A su turno el Presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Palermo, Osvaldo Rosso, manifestó su “satisfacción” por la inauguración del nuevo edificio e hizo un repaso por el camino recorrido desde el 12 de abril de 1997 cuando conformaron la institución con el objetivo de gestionar ante las autoridades mejoras para el barrio, que se encontraba “alejado” de muchos de los servicios esenciales.

Ese repaso incluyó la generación de la sala de primeros auxilios y el proceso de transformación hacia el centro de salud. “Con el paso del tiempo y el crecimiento del barrio el espacio físico del centro de salud quedó chico y dificultaba el desarrollo de las tareas y ya no contábamos con espacio para continuar ampliando. En ese momento el intendente se hizo eco de la solicitud de profesionales y vecinos y decidió la construcción de este nuevo edificio que hoy se está inaugurando”, detalló.

“Como integrantes de la Sociedad de Fomento y vecinos tenemos sentimientos encontrados, el lugar de referencia que teníamos en el barrio con la salita ubicada en Argerich 968, se traslada a un nuevo edificio luego de 22 años de funcionar en nuestra casa. Por otro lado tenemos la inmensa alegría de saber que vamos a contar con un centro de salud de primer nivel, con todas las comodidades para quienes trabajan y para los vecinos que necesitan venir. Se lo merecen los profesionales y lo merecemos los vecinos”, indicó.

Finalmente agradeció a todos los integrantes de la comisión directiva de la sociedad de fomento que “decidimos aportar nuestro granito de arena sumando esfuerzos, voluntades y trabajo. No quedarnos de brazos cruzados e intentar cambiar algo nuestra y mejorar nuestra calidad de vida”.

También agradeció a todas las personas que desarrollaron tareas en la salita y el centro de salud y a la gestión del intendente Lunghi que siempre está dispuesto a escuchar y atender las necesidades del barrio. “Recuerdo que en nuestra primera conversación me dijo vamos a transformar el barrio Palermo pero no me tiene que ayudar porque uno solo no puede. Viendo el fruto de lo realizado hasta el día de hoy, esas palabras marcan que el camino a seguir es por ahí, trabajando juntos por el bien de todos”, concluyó.

Luego de los discursos, se realizó una recorrida por el nuevo edificio del Centro de Salud y el gran cierre fue con un show en vivo del grupo local “Puede estar bueno”.