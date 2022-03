María Eugenia Vidal: “El gobierno no tolera una justicia independiente”

María Eugenia Vidal, diputada nacional de Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires, aseguró en CNN Radio que “el gobierno no tolera una justicia independiente” y consideró que “estamos en una Argentina que duele por todas partes”.

En La Mañana de CNN, con María Laura Santillán, la exgobernadora bonaerense dijo que en la Casa Rosada “se están peleando entre ellos y no parecen estar mirando la realidad”.

“No hay rumbo, hay mucha incertidumbre y hay un gobierno que no dice cuál es el camino y eso da miedo. Hay pesimismo, agobio y nos sucede como sociedad. Nos levantamos todas las mañanas y la imagen que vemos es la del presente que duele y ausencia del futuro”, expresó.

Por eso, Vidal consideró que “es momento de hacer, dejar de hablar y tomar medidas concretas. El oficialismo tiene la mayor responsabilidad, pero como oposición no nos estamos quedando quietos”.

“Desde la oposición no vamos resolver los problemas de la Argentina, pero sí forzar a que se tomen determinadas decisiones y presentar proyectos concretos”, aclaró.

Sobre el proyecto de beneficios impositivo para las Pymes, Vidal precisó que “el proyecto es por cada empleado nuevo que tome una Pyme para que no se paguen cargas laborales. Una de las principales trabas para generar trabajo es que el costo impositivo de tener a un empleado es muy alto en cualquier lugar del país. Hoy dar trabajo es un problema y lo dicen las pymes…”.

“El primer paso es aliviar los impuestos por los primeros años para que el empleador pueda tomar a una persona más”, indicó.

El ministro del Interior Wado de Pedro habló en El Destape y expresó: “Si cada decisión que toma el Congreso, que no le gusta a Cambiemos porque pierde la votación, va a ir a la Corte Suprema, bueno empecemos a elegir por el voto popular a los miembros de la Corte Suprema".

Vidal le respondió al funcionario nacional y expresó: “Es una nueva embestida contra la Corte. El gobierno no tolera una justicia independiente y la Corte es independiente. Fue el gran problema desde el inicio del gobierno. Por eso quisieron hacer una reforma, pero no para solucionar los problemas de la gente con la Justicia. Este ataque fue permanente y persistente”.

Sobre la política económica del oficialismo, Vidal opinó: “Si el gobierno va a llevar adelante lo que le queda de mandato como hasta ahora no vamos a ver mejoras, sino peores situaciones. No hay un plan antiinflacionario. Para no tomar ninguna decisión difícil, dejó que la inflación creciera”.

¿Se suma Milei?, fue otra de las preguntas que se le realizó a la exmandataria bonaerense. “Es una discusión que no tiene mucho sentido porque él ya dijo que no quiere venir”, aclaró, aunque sostuvo que “tendría que ser una decisión del conjunto” del espacio opositor.

“Juntos por el Cambio tiene que consolidarse como una fuerza unida y no se va a romper como pretende Milei”, concluyó.