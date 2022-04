Qatar 2022: Argentina encabeza el Grupo C y jugará ante Arabia Saudita, México y Polonia

La Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 ya comienza a palpitarse. En el Centro de Exposiciones y Congresos de Doha se realiza el sorteo que definirá la composición de la fase de grupos y el fixture del torneo.

La ex futbolista estadounidense Carli Lloyd, el ex jugador británico Jermaine Jenas y la presentadora de origen jamaicano y británico Samantha Johnson son los encargados de conducir el segmento más importante de la ceremonia. El primer convocado para sacar las bolillas fue el brasileño Cafú. Luego, el nigeriano Jay Jay Okocha. En tercer término apareció en escena Lottar Mathaus. En cuarta posición, el iraní Ali Daei, ex goleador histórico de selecciones hasta la irrupción de Cristiano Ronaldo. Quinto, el ex defensor Adel Ahmed MalAllah (Qatar). Sexto, el ex capitán de la selección australiana Tim Cahill y Bora Milutinovic, el único entrenador que disputó cinco Mundiales con cinco selecciones diferentes (México 1986, Costa Rica 1990, EEUU 1994, Nigeria 1998 y RP China 2002). Por último, el ex delantero argelino Rabah Madjer.

Qatar fue designado cabeza de serie en el Grupo A. Inglaterra cayó en el Grupo B, mientras que el azar dejó a Argentina en el Grupo C. Y Francia, en el D, por lo que representa un potencial cruce en octavos de final. España encabeza el Grupo E. Bélgica terminó en el Grupo F. Brasil apareció en el Grupo G: justó sacó la bolilla Cafú, a quien se le dibujó una sonrisa y lo nombró como “el Penta”, en relación a los cinco títulos que posee. En consecuencia, Portugal quedó determinado en el Grupo H.

La gala se inició con un video animado que intentó explicar el sentido y los valores que envuelven a la disputa de la Copa del Mundo. El protagonista fue un turbante, que alegó haber participado, por ejemplo, de “la Mano de Dios” de Maradona en México 86 o de la palomita de Van Persie en Brasil 2014. Se trata de La’eeb, la mascota del certamen.

Luego de un impactante show de freestyle del que participaron hombres y mujeres, fue el momento del discurso de la actriz Sherihan, quien dio un discurso abriendo los brazos del mundo árabe a quienes se acerquen a Qatar a disfrutar del Mundial. Y llegó el turno de la canción del Mundial, Hayya Hayya (Better Together), o “Mejor juntos” en español, que fue interpretada en vivo por Trinidad Cardona, Davido y Aisha.

Acto seguido, subió al escenario Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien les dio la bienvenida a los representantes de todas las delegaciones en varios idiomas. Y anunció que será “la mejor Copa del Mundo de la historia”. “El mundo está dividio, el mundo está agresivo, yu necesitamos ocasiones como estas para unir. El pedido que hace el mundo del fútbol es paren los conflictos, paren las guerras”, señaló, en relación a la invasión de Ucrania a Rusia.

El homenaje a las estrellas recientemente fallecidas fue un golpe al corazón para todos los fanáticos, pero especialmente los argentinos. Es que pasaron Gordon Banks, Paolo Rossi, Gerd Müller, pero especialmente Diego Maradona, quien murió en noviembre de 2020.

Posteriormente, salió a escena el gran protagonista del Mundial: el trofeo. Llegó en manos de Didier Deschamps, el entrenador de Francia, campeón de la última cita disputada en Rusia.

Con respecto a la ubicación de los equipos, hubo un único cambio en la última actualización del ranking FIFA que condicionó a la conformación de los cuatro bombos: Canadá, por su derrota ante Panamá en la fecha final de las Eliminatorias en Concacaf, descendió al puesto 38° y pasó al Bombo 4. De esta manera, Túnez quedó en el Bombo 3 tras posicionarse en el puesto 35.

En el último bombo en importancia, donde están los peores clasificados, también habrá bolillas destinadas a los repechajes que se van a jugar a partir de junio. El correspondiente a Europa tiene a Gales (17°), Ucrania (27°) y Escocia (39°), mientras que las repescas internacionales tienen involucradas a Perú (22°) que se medirá ante el ganador de Australia (42°) y Emiratos Árabes Unidos (68°); y a Costa Rica (31°) que luchará ante Nueva Zelanda (101°), el país con ranking más bajo de todo el certamen.

El gran peligro para los cabezas de serie son Alemania, Países Bajos, Uruguay o incluso Croacia, vigente subcampeona del torneo, que se presentan como principales amenazas del Bombo 2. Otro de los equipos que causa temor es Senegal, actual campeón de África, que aparece en el Bombo 3.

CÓMO ES EL SORTEO

Las 29 selecciones que se aseguraron su lugar en Qatar 2022, más los combinados nacionales que definirán su futuro en la repesca intercontinental o el repechaje de la UEFA, se repartirán en cuatro copones de ocho equipos cada uno, que fueron confeccionados en función de su ubicación en el ránking de la FIFA que se publicó el 31 de marzo de 2022. El único país que ya conoce su ubicación para el Mundial es justamente Qatar, el anfitrión, quien estará ubicado como cabeza del Grupo A.

El resto de las selecciones que integran el Bombo 1 van a ser ubicadas por orden de aparición en las distinta zonas. Luego, según el reglamento de la FIFA, ningún grupo tendrá más de un equipo de la misma zona de clasificación excepto los europeos, que están representados por 13 naciones. Cada grupo tendrá al menos un combinado de la UEFA, pero no más de dos. Es decir, cinco de los ocho grupos tendrán dos equipos europeos.

LA DELEGACIÓN ARGENTINA

Además de algunos ex jugadores que han sido invitados por la FIFA para las actividades previas al sorteo, como Maximiliano Rodríguez, Nery Pumpido o Javier Zanetti, entre otros, han viajado a Qatar los representantes de la Albiceleste para atender a la confección del fixture del equipo de cara a la Copa del Mundo. Una de las presencias más importantes es la de Sergio Kun Agüero, estará en el recinto acompañando al técnico de la selección argentina, Lionel Scaloni, y al presidente de AFA Claudio Chiqui Tapia. Junto con ellos también se ubicará Javier Mascherano, un símbolo de la Selección que hoy está a cargo de la Sub 20.

Esta edición del Mundial puede tomarse como la última oportunidad que tiene Lionel Messi, que tendrá 35 años cuando se dispute el torneo en Qatar, para alzar un trofeo que puede agigantar su leyenda como futbolista. El elenco dirigido por Scaloni llegará al torneo como vigente campeón de América y actualmente tiene un invicto de 30 partidos.

¿HABRÁ MUNDIAL CADA DOS AÑOS?

En la previa del sorteo, Gianni Infantino dio un brusco paso atrás en sus planes de organizar un Mundial cada dos años, y dijo a los dirigentes del fútbol que la FIFA nunca ha propuesto esa idea. El presidente del organismo volvió sobre sus pasos en una propuesta especialmente criticada en Sudamérica y Europa. “Permítanme ser muy claro: la FIFA no ha propuesto un proceso bienal. El último congreso de la FIFA aprobó una votación, con un 88% de votos a favor, para estudiar la viabilidad de la Copa del Mundo cada dos años. Bajo la dirección de Arsène (Wenger), se inició entonces un estudio de viabilidad (...) La FIFA no lo propuso. Concluyó que es factible, y que tendría algunas repercusiones e impactos”, comentó.

Si bien la idea había ido cobrando fuerza, con Infantino buscando el apoyo de las federaciones nacionales, afirmando que la medida generaría ingresos extras por USD 4.400 millones para el organismo, luego apareció una encuesta realizada entre 1.000 futbolistas profesionales por el sindicato mundial de jugadores FIFPRO que mostró que la mayoría quería mantener el torneo con la frecuencia tradicional, lo que puso un freno para las aspiraciones del dirigente ítalo-suizo.

HORARIOS:

• 19:00 hora local / 16:00 GMT

• 13:00 Argentina, Chile, Uruguay

• 12:00 Paraguay, Bolivia, Venezuela

• 11:00 Perú, Colombia, Ecuador

• 10:00 Ciudad de México

FUENTE: INFOBAE