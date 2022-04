Cristina Kirchner, en homenaje a excombatientes de Malvinas: “La Patria no es cuestión de ideología”

Al cumplirse este sábado los 40 años de la guerra de Malvinas, la vicepresidenta Cristina Kirchner dijo durante un homenaje a los excombatientes en el Congreso que “la Patria no es una cuestión de ideología. Hay que diferenciar la disputa política de lo que es innegociable: construir un país que haga honor a los excombatientes“.

En su recuerdo del conflicto de 1982 con el Reino Unido, la también titular del Senado señaló: “Los 40 años de Malvinas tienen para mí varias dimensiones: la primera, casi personal, familiar. Porque a diferencia de lo que sucedía en el resto del país, en las ciudades patagónicas como Río Gallegos, Comodoro Rivadavia, San Julián, la guerra se vivía. Y a Máximo le hicieron hacer varios simulacros de bombardeos en la escuela”.

Asimismo, la exmandataria agregó que “hay también una dimensión institucional de Malvinas que me toco abordar como Presidenta. Hoy hace 10 años que enviamos una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja para poder identificar a los soldados NN que estaban enterrados en el cementerio de Darwin, una idea que increíblemente trajo un inglés, Roger Waters, el de Pink Floyd, que me vino a ver”.

Cristina Kirchner también le envió un mensaje irónico al presidente Alberto Fernández

Además, en el medio de su discurso aprovechó para hacerle una chicana al presidente Alberto Fernández: “Hoy le regalé el libro ‘Diario de una temporada en el quinto piso’, para que después la vocera no diga que no le regalo nada el día del cumpleaños. Ya veo que el lunes la vocera dice ‘miren si será mala la vicepresidenta que ni siquiera le da un regalito de cumpleaños”.

Con respecto al escenario global y la invasión de Rusia a Ucrania, Cristina Kirchner afirmó: “El mundo y la geopolítica no se divide entre los buenos y los malos. Nosotros tenemos que situarnos en la realidad de nuestra patria, y desde allí mirar el mundo pero desde aquí tomar las decisiones. En el mundo hay intereses, y entonces los que aspiran a representar a los argentinos deben saber que es sobre eso sobre lo que hay actuar”.

La vicepresidenta agregó que “en este mundo actual donde la energía y los alimentos parecieran un botín de guerra, en la Argentina deberíamos prepararnos para revisar y repensar nuestro sistema militar de defensa, pero no para atacar sino todo lo contrario. Porque tenemos la primera reserva de gas no convencional en Vaca Muerta, y la cuarta de petróleo no convencional”.

En una crítica a las principales potencias, señaló: “Actualmente vemos que el derecho internacional se aplica en forma selectiva, donde quienes están sentados en forma permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU aplican el derecho si les conviene. Pero si no les conviene no se aplica”.

Durante el homenaje realizado en el Salón Azul del Congreso a 17 excombatientes de Malvinas que trabajan en el Parlamento, tanto Cristina Kirchner como el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, les entregaron diplomas a esos veteranos de guerra al cumplirse cuatro décadas del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas.

