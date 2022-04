"Hay que destacar la importancia de nuestra soberanía en las Islas Malvinas"

Luego de dos años de pandemia, que imposibilitó la realización del tradicional acto, se llevó a cabo en la mañana de este sábado una emocionante conmemoración a 40 años de la recuperación de las islas Malvinas, que derivó en una contienda bélica en el Atlántico Sur.

Con la presencia del intendente Guillermo Montenegro, el acto oficial se llevó a cabo en el remodelado Monumento a los caídos, en Diagonal Alberdi y Córdoba.

“Me cuesta mucho hablar porque me llena de emoción no solo la fecha, el 2 de abril, los 40 años, sino este reconocimiento que se está haciendo hoy a los que fueron y volvieron y los que fueron y no volvieron”, dijo el jefe comunal y remarcó: "Hay que destacar la importancia de nuestra soberanía en las Islas, la paz y algo que nos hicieron entender los héroes, veteranos y ex combatientes, que es la importancia de lo que vino después, del reconocimiento que ellos y nosotros necesitábamos hacerle a los que habían ido y vuelto, pero también a los que fueron y no volvieron. Y eso claramente es una deuda que no se puede pagar, no se puede cuantificar”.

Además, Montenegro les agradeció a los excombatientes por “haber ido” a Malvinas, pero puntualmente “por no haber cesado en esta batalla posterior a la vuelta de las Islas”.

“No es una medalla o una mención, sino el reconocimiento real que una sociedad necesita hacer de sus héroes y que estén reconocidos con lo que hacemos hoy y con lo que hacemos decimos todos los días”, afirmó y aseveró que Malvinas tiene que ver con “cómo le explicamos a los más chicos, cómo compartimos estas vivencias con los integrantes de nuestras familias, sectores e instituciones, y sobre todo desde el corazón y el cariño que cada uno de ellos tiene de nosotros”.

Para finalizar, Montenegro manifestó que “los voy a seguir acompañando en el lugar que me toque, no por ser el intendente, sino porque me hicieron entender la importancia que tiene para cada uno de los marplatenses y cada uno de los argentinos”.

Asistieron también al acto la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, Marina Sánchez Herrero, el Obispo Gabriel Mestre, además de familiares, veteranos, miembros del Centro de Ex Soldados Combatientes de la ciudad e invitados especiales.

El acto comenzó tras haberse llevado a cabo la tradicional vigilia. En principio, padres de soldados portaron una Bandera nacional, y se la entregaron a hijos de veteranos. Luego, la Banda del GADA 601 interpretó el Himno Nacional Argentino. Y tras unas sentidas palabras del Obispo de la Diócesis de Mar del Plata, Gabriel Mestre, se bendijo el renovado Monumento a los Caídos.

Tras las palabras del intendente Montenegro y de uno de los integrantes del Centro de Ex Soldados Combatientes, José María Lambertini, la Presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero, junto a otras autoridades, colocó una ofrenda floral al pie del monumento que evoca a los 13 marplatenses caídos en el conflicto del Atlántico Sur.

El agradable clima de la mañana de este sábado 2 de abril ofreció un marco propicio y ameno para participar y presenciar el desfile que se llevó a cabo en la continuidad del acto, que fue la antesala de su final, y que se llevó a cabo por Diagonal Alberdi, desde Córdoba hasta la intersección con Santiago del Estero.

A 40 años de la Guerra, General Pueyrredon brindó un merecido reconocimiento a los veteranos y los caídos, en un emocionante ejercicio de memoria colectiva que conmovió a los presentes.