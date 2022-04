Jimena De La Torre: "A los jueces hay que elegirlos por idoneidad"

Jimena De La Torre, candidata para integrar el Consejo de la Magistratura por el estamento de abogados, habló con CNN Radio sobre el proyecto de reforma del organismo.

"No es cierto lo que quiere instalar el gobierno, de que sin la ley de reforma es el abismo", aseguró De La Torre en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"Si no hay ley, hay una solución, y la dio la Corte: volver al primer Consejo de la Magistratura, que es el de 1997. En ese momento el Consejo tenía 20 miembros. Ahora estamos en pleno proceso electoral para elegir representantes que integren la mesa a partir del 15 de abril. La idea es trabajar de una manera más equilibrada e independiente, y eso es lo que no quieren. No quieren ver al presidente de la Corte sentándose en el Consejo", explicó.

Respecto a los votos que necesita el kirchnerismo para que la ley de reforma salga, comentó que "aparentemente el bloque kirchnerista habría negociado con Weretilneck y tendrían los votos para que haya media sanción. Pero no veo posibilidades que la ley salga por Diputados, es algo que ya les pasó. A partir de ahí, para cumplir el fallo de corte, hay que seguir un proceso. Y en ese proceso, el próximo martes 5, los abogados tenemos que votar para elegir a dos representantes mujeres".

De La Torre formará parte de la lista número 1 como primer titular. Y en relación al futuro inmediato, deslizó que "creo que lo primero que hay que hacer es integrar la Corte en su totalidad, pero eso es resorte del Congreso, del Poder Ejecutivo. El Consejo elige hasta jueces de Cámara y Casación Penal".

"Me parece que a los jueces debemos elegirlos por idoneidad, en un proceso objetivo y auditado, quitando toda posibilidad de manipulación. Necesitamos jueces idóneos. Si no tenemos un buen servicio de justicia, nunca vamos a ser ese país que queremos", aseguró la candidata, quien esta semana también estuvo visitando los estudios de CNN Radio en Mar del Plata.

"El proyecto parece equilibrado a primera vista, pero cuando uno escaraba un poco, todo está manipulado. Es un caballo de Troya", explicó De La Torre.

"Imagino que si tienen complicaciones para sacar esta ley del Consejo, no tendrá el consenso suficiente para elegir una candidata", agregó.

Para el cierre, comentó que "el 5 de abril, 164 mil abogados con matrícula federal tenemos que ir a votar a los Colegios de Abogado donde vivimos. Es fundamental que vayamos, históricamente no vota más de un 10% del padrón. Y es muy malo para elegir a nuestros representantes en un lugar tan estratégico como es el Consejo de la Magistratura".