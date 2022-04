Plaini: "El hecho de que no se cumplan promesas genera tensión"

Omar Plaini, secretario de Políticas Económicas y Sociales de la CGT, y Senador Provincial del Frente de Todos, habló con CNN Radio y analizó el presente de la economía y el ámbito laboral en Argentina.

"Argentina debe, la política debe, imaginar cómo buscarle la vuelta al problema de la inflación. Y ahí debe haber un esfuerzo también de los que más tienen. En 2021, las 15 grandes empresas tecnológicas manejaron la mayoría de la fortuna. ¿Es justo que haya tanta riqueza concentrada? ¿No podemos pasar a un capitalismo productivo, donde quepa toda la humanidad?" reflexionó en Hora 10, de Francisco Olivera.

Respecto a la situación actual, Plaini aseguró que "estamos en problemas serios. Soy uno de los que cree que debería haber un shock de ingresos, un aumento generalizado de parte del Ejecutivo nacional".

"Si un patrón te reconoce la paritaria arriba del 50%, es porque deben pensar que la inflación va a estar por encima de ese número", explicó el dirigente. Y respecto a algunas propuestas para hacer las paritarias trimestrales, que ya circularon en distintos círculos, afirmó que tenía lógica porque "muchas veces, cuando terminás de percibir el aumento, estás discutiendo la nueva paritaria en inferioridad".

Al mismo tiempo, Plaini analizó las tensiones internas del Frente de Todos: "Hay un fenómeno que son las coaliciones de fuerzas políticas, que se han conformado en los últimos años. Este fenómeno viene de la vieja Europa, donde cuesta hasta conformar gobiernos aún en sistemas parlamentarios. Imaginemos y analicemos lo que significa en Latinoamérica, donde los fuertes liderazgos complican esto".

"Si encima en la coalición de gobierno tenés un fuerte liderazgo como el de Cristina Fernández de Kirchner, que acapara un voto duro y que siempre tiene compañía; y no administrás esas tensiones y te ponés de acuerdo, entonces se complica. Y eso estamos viviendo", agregó.

Sobre la tensión social que se vive con el oficialismo, Plaini reflexionó que "debe haber algún acuerdo ahí que no se cumplió. El hecho de que algunas promesas no sucedan genera una tensión interna. El slogan era 'tenemos que volver mejores' en términos de la propia gestión, y hoy eso no se está demostrando. Yo no creo que el gobierno se vaya a fracturar, pero si creo que las tensiones van a permanecer".

Por último, habló sobre el acuerdo con el Fondo y aseguró que "El monitoreo del FMI en cualquier país siempre tiene un ajuste detrás. El ajuste ya te pone condiciones fiscales, financieras, económicas... Y eso va a tensionar más. Por eso se vio el resultado legislativo, en Diputados y en el Senado".

"De parte del FMI hay controles diarios, y después está el gran control trimestral; pero hay un control permanente", aseguró.