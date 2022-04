Abastecimiento: "Hay un cuello de botella con el gas en Argentina"

Recientemente, Argentina compró ocho barcos de GNL (Gas Natural Licuado) por US$ 745 millones para el invierno. Son los primeros de las 50 embarcaciones que se esperan para el año. El precio pagado quintuplicó el abonado el invierno pasado. Además, el Gobierno realiza gestiones para asegurar el servicio.

Durante el invierno, el país solo produce el 73% del gas que consume. El resto le llega a través de un Bolivia y los barcos de GNL importado.

La Secretaria de Energía calculaba que necesitaba $ 210.000 millones para subsidiar las boletas de gas en 2022. Pero esa estimación fue hecha antes de la invasión rusa a Ucrania. En ese momento, el gas importado estaba entre US$ 23 y US$ 24 por millón de BTU. Ahora se comprará en un rango de entre US$ 35 y US$ 45, es decir que es entre 50% y 100% más alto de lo estimado.

Patricio Delfino de la Cámara de Expendedores de Combustibles dialogó con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) en referencia a la garantización del servicio de gas para todo el país.

"Este año el gas va a traer muchos problemas para este invierno, porque en

Argentina tiene una particularidad. Se usa para industria, para uso domiciliario, centrales energéticas, entre otros. Hay problemas con las bajantes de los ríos, esto genera menos energía hidroeléctrica. Tenés problemas con el gas que se importa de Bolivia, Vaca muerta no tiene cañería suficiente para evacuar el gas", comenzó diciendo Delfino.

"Hay un cuello de botella con el gas en Argentina. A raíz d los problemas que hay en el mundo, el repudio al gas de no comprarle gas a Rusia. El mercado de gas natural ha explotado, por ahí lo que se pagó a los 8 dólares, se pagaría hasta 50 dólares. La balanza comercial energética argentina tendrá un déficit colosal por los precios en consecuencia", anticipó.

"Argentina tiene una necesidad exorbitante y ahí entra el tema de la falta de reservas para importar. Hoy no hay dinero suficiente y esto puede derivar en cortes de servicio", concluyó.