“Las peleas del Frente de Todos paralizan la gestión”

Carlos Fara, analista político, conversó en CNN Radio sobre la coyuntura política en el marco de las disputas en el frente gobernante.

"La clave de la posición de CFK luego del acuerdo con el FMI la dio Larroque, cuando dijo que ellos no se iban a ir de un lugar que fundaron", analizó en diálogo con Pepe Gil Vidal, "aunque mantener su poder político implique desgastar la figura presidencial".

"Y si terminan mal, les queda el haber sido defensores de los principios en los que ellos creen", agregó en esta línea en Café con Pepe.

En su opinión, "el presidente no va a romper porque no quiere quedar como el culpable de generar una crisis política, en tal caso que la responsable sea CFK" .

Pero también le parece que está claro que el presidente no va a dar el brazo a torcer y no va a permitir un recambio de sus ministros, entonces entiende que "es un bloqueo mutuo que lleva a una gestión paralizada y genera un clima de incertidumbre en medio de una situación económica complicada".

Por otra parte, consideró que el rol de la oposición en el tratamiento del acuerdo con el FMI “le vino como anillo al dedo” a la vicepresidenta.

“La oposición le aseguró un piso de gobernabilidad al presidente para evitar una crisis mayor pero no creo que CFK lo hubiese apoyado si no hubiera contado con la oposición, no creo que hubiese rechazado sus principios”.

Por último, pronosticó una fragmentación del PJ más fuerte que la de 2019, como quedó reflejado en las elecciones de medio término del 2021.

"El fastidio político va a operar en contra tanto del oficialismo como de la oposición, por eso la izquierda y los libertarios crecieron tanto", planteó.

"Un Lavagna o un Randazzo podrían hacer un peronismo intermedio pero no mucho más", estimó.