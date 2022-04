Llega el frío y entra en acción "La Noche de la Caridad", que contiene a los que menos tienen

Las bajas temperaturas comenzaron a decir presente en la costa bonaerense y Mar del Plata no es la excepción. Una imagen que se repite y duele, es la de las personas que no tienen dónde dormir y por eso improvisan refugios en plazas, cajeros automáticos, paradas de colectivos, entre otros lugares para refugiarse del frío.

En este sentido, desde Cáritas Argentina, hace 21 años coordinan acciones solidarias para asistir a estas personas, que por diversas situaciones no tienen un plato de comida caliente y un lugar para descansar.

Roberto Benzo es integrante de "La noche de la caridad", que impulsa la entidad católica y dialogó al respecto con Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"Esta es una tarea de todo el año, pero cuando llega el invierno es nuestra ´temporada alta´. Es el momento donde más se refuerza la tarea. Son dos servicios desde Cáritas Parroquiales se impulsa la Noche de la Caridad, donde todas las noches se brinda comida a las personas en situación de calle y el servicio se complementa con el Hogar Nazaret. Este lugar lleva más de 5.200 noches abierto, sin cerrar las puertas para proteger de las heladas a estas personas", comenzó diciendo.

Consultado sobre la posibilidad de alquilar nuevamente hoteles, como se realizó el año pasado desde el Obispado de Mar del Plata, Benzo fue tajante. "Tengo entendido que fue une esfuerzo excepcional. No creo que este año se esté en condiciones de repetirlo. En ese momento se ayudó a la gente de la calle y también a los hoteleros que no estaban trabajando por la pandemias. Además, la realidad que mucha gente por el prejuicio, no está dispuesto a recibirlos", remarcó.

"El Hogar Nazaret funciona de 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana del otro día. Allí se brindan servicios de ducha, cama, ropa, comida, entre otros. Además, hay un equipo de profesionales multidisciplinario para atender a cada huésped y poder ayudarlos con la documentación, su revinculación con la sociedad y preparación para el trabajo", destacó Benzo.

En cuanto a los registros oficiales, de cuánta gente hoy está viviendo en la calle, desde Cáritas Argentina tienen un registro, por las viandas que ofrecen. "Hay un registro objetivo, por el número de viandas. Hoy son 140, pero no significa que sea el total, porque hay que sumarle unas 45 personas que se reciben en el hogar, más las que tiene registradas la Municipalidad; unas 50. Aproximadamente, habrá 250 personas", dijo.

"Nuestro sueño es que no exista más la Noche de la Caridad y tampoco que esté el Hogar Nazaret. Estos servicios se sostienen con el voluntariado, con el pueblo marplatense y su solidaridad y un aporte municipal", concluyó.

Para quienes quieran colaborar con estas acciones solidarias pueden ingresar en la web de Cáritas o sino directamente pueden dirigirse al hogar ubicado en Balcarce entre avenida Jara y Primero de Mayo de 18 a 21.