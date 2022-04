“Mar del Plata resume la problemática de la provincia de Buenos Aires”

El diputado Nacional por Juntos por el Cambio, Martin Tetaz, se encuentra en Mar del Plata, con una gran agenda. Por este motivo desde el programa “Primera Tarde” emitido por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) dialogaron con él.

“Elegimos esta ciudad porque Mar del Plata resume bastante bien la problemática de la provincia de Buenos Aires y de la propia Argentina. Es una ciudad que tiene gran producción, pero al mismo tiempo las empresas tienen problemas con los gremios, con el acceso financiero por parte del Estado, todos problemas que están en el sector de la economía se resumen en la industria de la pesca. Al mismo tiempo esta ciudad tiene una de las Universidades más importantes de la provincia de Buenos Aires donde estaré hoy”, explicó el Diputado.

Con respecto a su rol en la política explicó: “No me sorprende, ni me siento incómodo. Sufro porque me gustaría que el Congreso funcione más. Muchas veces los proyectos que enviamos demoran más, ya que no les conviene al Gobierno y además tienen un problema grande dentro de su propio bloque”.

En relación al tema inflacionario, como economista, Tetaz, dijo: "El problema central de la Argentina es que no genera empleo y con cada crisis se generan más pobres que no pueden reinsertarse en el sistema. Entonces cuando se ataquen esos problemas, se va a disminuir sistemáticamente la inflación".

"Hoy no tenemos un escenario de hiperinflación. Todavía no ocurre, pero como Argentina ya es un país que conoce de esto, la gente lo comenta porque tiene olfato y dice esto ya lo vi, me suena familiar. Hoy los procesos se dan rápidamente, no se puede jugar con la emisión ni con la política pública, hay que se responsables", agregó.

"Se puede dolarizar, pero por empezar no hay dólares. Los dólares de reserva hoy son de adorno, es complicado dolarizar sin dólares. A mi juicio no es la mejor forma de combatir la inflación. Estamos evitando ir a ese lugar y estamos a tiempo", concluyó.

Actividades en Mar del Plata

El legislador hoy tiene una cargada agenda con dos actividades, luego de una recorrida que realizó por una firma portuaria junto a la exconcejal Cristina Coria y el dirigente de Evolución, Nicolás Maiorano.

Desde las 17.30 en el café ubicado en Diagonal Pueyrredon 2959 habrá una charla abierta para todo público.

Por otra parte, desde las 19 brindará a la comunidad educativa de la Universidad Nacional, una charla en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas.