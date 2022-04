Robo a mano armada en Faro Norte: "El tiro se podría haber escapado tranquilamente"

Un hecho de inseguridad con robo a mano armada en un comercio puso en alerta a los vecinos de la zona sur, más precisamente del barrio Faro Norte. Es que a 150 metros de la costa, por la embellecida avenida Mario Bravo, dueña y clienta de un quiosko pasaron momentos de tensión y, por cosas del destino, pueden contarla.

Las mujeres se vieron sorprendidas por el accionar de un hombre joven a cara descubierta que, como se observa en el video que se viralizó, extrajo una pistola de la cintura y comenzó a amenazarlas con el fin de robo.

La rápida acción de la dueña del comercio dio resultado: activó el botón de alerta por lo cual el delincuente se dio a la fuga rápidamente.

En diálogo con El Marplatense, Erica, detalló que "fue un segundo en el que yo pensé que era un chiste esto, pero no", dijo en primer término y luego dio precisiones de lo sucedido.

"Eran tipo 12.30 cuando entra un muchacho que saca el arma cuando ve que somos una cliente y yo solas, le pide la plata a la clienta y ella le dice no te pienso dar nada", relató. "Entonces yo activo un timbre para llamar a los demás vecinos y la clienta de la vuelta se esconde atrás mío y cuando lo hace yo activo la alarma vecinal", dijo.

Contó cómo fue la actitud del malviviente: "El siempre nos insultó y nos apuntaba con el arma, sobre todo a la clienta; se va corriendo y esconde la moto", dijo. "Yo salgo corriendo atrás de él y pasa por adelante mío y dobla por serrano que se va mirándonos. A todo esto, al sonar la alarma vecinal salieron", remarcó.

"No paraba de insultarnos y de mover el arma. El tiro se podría haber escapado tranquilamente", dijo luego todavía conmovida.

Sobre la situación de seguridad en el barrio, detalló que "todos tienen cámaras, esta cuadra está llena de cámaras apuntando para todos lados, está el cartel de alarma vecinal, así y todo 12.30 no tuvo pudor en venir a robarnos".

"No es una zona conflictiva, no pasan muchos patrulleros, como en todos lados, pero esta cuadra al tener tantas cámaras, estar todos los comercios abiertos, es rarísimo. Nosotras hace casi 4 años que abrimos el kiosco y nunca pensamos que en esta cuadra iba a poder pasar algo", dijo Erica luego.

La comerciante señaló que "nosotras somos de tener muchos cuidados, cámaras, horarios en los que atendemos solo por la ventana, somos de cuidarnos muchos, pero nos sorprendió totalmente un domingo a las 12.30 del mediodía".

Y dejó un mensaje: "Mi lema es levantarme todos los días y pelearla, así que otra no me queda. Yo le tengo que dar de comer a mis hijos de este negocio, así que, me queda un poquito de resquemor, pero pondré más medidas de seguridad", cerró.