Ramiro Castiñeira, economista y director de Econométrica, habló en CNN Radio sobre la posibilidad de dolarizar la economía argentina y dijo que “necesitamos que las reglas del mundo también estén en Argentina”.

“La gente joven se va a buscar esas reglas porque se van acabando las opciones acá adentro y empiezan a ver como salida Ezeiza. Por eso, vos necesitas que entren las reglas de occidente en Argentina”, sostuvo en CNN Economía.

¿Cuáles son las reglas? “que el ciudadano cobre en la moneda que quiere y ahorre en la moneda que quiere, en el lugar que quiere”, respondió.

“Argentina naturaliza la locura de una forma tan espectacular que piensa que está bien que la moneda tenga cepo, el ciudadano no puede acceder el mercado cambiario, y eso se impone en dictadura no en democracia. No hay que naturalizar el cepo y al mismo tiempo se debería poder ahorrar en el rincón del mundo que se te ocurra”, cuestionó.

El economista, expresó que “Argentina necesita libertad monetaria porque estás a tiro de que un decretazo te saque todos los ahorros”. Y agregó: “Hoy no existen países con monedas convertibles, las monedas son libres. Argentina no puede controlar la inflación porque no puede controlar el déficit".

Respecto a si sirve dolarizar la economía argentina, acotó: “No hay soluciones monetarias para problemas fiscales. Primero hay que poner en orden las cuentas públicas porque el problema no es la moneda sino el déficit fiscal. Si Argentina dolariza y no hace el ajuste en el camino tiene una explosión de la moneda”.

En el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, señaló que “el gobierno acaba de hacer un plan con el Fondo donde se comprometió a tapar el déficit fiscal con mucha deuda interna. Va a intentar frenar la maquinita y tapar todo con deuda, la misma receta que usó cambiemos. El programa con el Fondo nace para fracasar”.