Emotivo reconocimiento al “Ruso” Muñoz

Mediante Decreto de la Presidencia Nº 94, el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon entregó el título “Vecino Destacado” a Rubén Muñoz “por su destacada trayectoria como deportista, entrenador, dirigente, periodista y promotor del básquetbol local”.

El "ruso" como toda la ciudad lo conoce, fue el protagonista del acto desarrollado en el recinto de sesiones, a instancias de Vito Amalfitano (FdT), autor de la iniciativa.

Asistieron Nicolás Lauría (CREAR Juntos), Miguel Guglielmotti y Mariana Cuesta (FdT), además de familiares, amigos, allegados y colegas de quien luego de dejar la práctica activa del deporte, se convirtió en eje para la difusión de su amor de toda la vida: el basquetbol.

Después de la presentación del reconocimiento, llegó el momento de las palabras. Como autor de la iniciativa, Amalfitano expresó: “Debo confesar que no soy objetivo porque yo, al Ruso, lo quiero mucho. De todos modos, sé que en el Concejo Deliberante se distingue a quienes lo merecen. Y en su caso, le sobran pergaminos, porque tiene una trayectoria prolífica, habiendo sido precursor en muchas áreas. Por ello, agradezco la presencia de la familia. El Ruso es -y digo en presente porque no se deja de ser- un gran deportista, un gran entrenador, el creador de una escuela de entrenadores y un gran difusor de partidos de básquetbol con su propia productora. Es por ello que hoy estamos expresando el agradecimiento de la comunidad a todo lo que hizo”.

Por su parte, Lauría dimensionó el vínculo que tiene con Muñoz a través de una anécdota: “Yo jugaba en inferiores y un día me convoca a su productora. Me entrega unos compilados de video en VHS. Eran imágenes de mi papá, Zachary Cooper, extranjero que había jugado en Peñarol. Era la primera vez que lo veía a mi viejo jugando y fue como verme a mí. Siempre le estaré agradecido por ese gesto. Su reconocimiento me moviliza porque somos del mismo deporte y porque es un apasionado. Definitivamente, dejaste huella en mi vida”.

Luego de recibir el reconocimiento, Muñoz hizo uso de la palabra, embargado por la emoción: “Me cuesta hablar, pero quiero manifestar mi agradecimiento a la inquietud del Honorable Concejo Deliberante. Cuando leí el proyecto me sorprendí, porque relata situaciones que pasé por arriba, muy velozmente. Momentos que he vivido y no recordaba. Realmente, no había comprendido todo lo que hice. Quiero agradecer a mi entorno, porque sin el apoyo de la familia es imposible desempeñarse con responsabilidad en una tarea, que es también una pasión. Estoy convencido de que el básquet le robó a mi mujer a su marido. Le quitó tiempo con mis hijas, cumpleaños, celebraciones. Es fácil perder de vista a la familia cuando la vorágine te envuelve en el manto de la pasión".

"Quisiera darle las gracias y reconocer a Jorge Topalián, a quien conozco y con quien trabajo hace casi la misma cantidad de años que estoy con mi mujer, así que podría considerarlo una especie de marido también, ja. Yo siento que siempre estuve con los mejores, en cada emprendimiento. Y por eso pude hacerme mejor. Soy un agradecido a los maestros, que me enseñaron: Abel Guariste y José María Lopetegui, entre otros. Una vez más, gracias a todos y en la despedida, estoy seguro de que lo estará disfrutando mi vieja”, cerró emocionado.