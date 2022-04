San Nicolás: Passaglia pidió apoyo a Kicillof y Berni y dijo que la ciudad es “rehén de los Moyano”

El intendente de San Nicolás, Manuel Passaglia, reclamó la intervención del gobernador Axel Kicillof y del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, ante el bloqueo y paro de servicio por parte de Camioneros, medidas devenidas de la detención por extorsión y coacción de los dirigentes Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola.

“Rehén de los Moyano. Así están nuestras calles hoy. Es una vergüenza que ante la decisión de la Justicia de detener a su dirigente gremial y concejal del FDT, ellos reaccionen así. Volvemos a exigirle a Moyano que revea su actitud y cumplan con su trabajo”, escribió el mandatario municipal a través de las redes sociales.

“Los vecinos no son culpables de los desmanejos del gremio. He decidido que, de no deponer su actitud, mañana saldremos a recolectar los residuos con los empleados municipales que sí quieren trabajar. Pido a Kicillof y Berni apoyo y seguridad para los trabajadores”, añadió.

En tanto, el conflicto se inició el sábado. Ese mismo día llegó a San Nicolás el titular de Camioneros, Hugo Moyano, para respaldar a Cabaleyro y Espíndola.

“Creemos que lo ha pasado con los compañeros es un disparate total, una aberración. Y se pone de manifiesto una vez más el desprecio que tienen por la gente de trabajo los que estuvieron anteriormente en el gobierno y, desgraciadamente, parte de la Justicia, porque de la manera en la que actúan es realmente lamentable”, dijo Moyano a medios locales.

Ante la gravedad de la situación, dirigentes y funcionarios de Juntos enviaron su apoyo a Passaglia a través de las redes sociales.

El Bloque de Senadores de la coalición difundió un comunicado, poniendo de manifiesto su preocupación por la situación.

El diputado y presidente del Bloque PRO Cristian Ritondo expresó: “Una vez más San Nicolás es noticia nacional. Por la fuerza y la resiliencia de su gente y de su intendente @manupassaglia, y por la vergüenza de un gobierno provincial que no funciona”.

El diputado Diego Santilli, indicó: “Así amanece San Nicolás, llena de basura y bloqueada. Un castigo del kirchnerismo por el fallo de la justicia contra sus extorsiones y violencia. ¡Fuerza @manupassaglia y a todos los vecinos! Estamos con ustedes”.

El diputado por Avanza Libertad, José Luis Espert, sostuvo: “El simio de Moyano parece que no aprendió. Así que hay que meter más sindicalistas de camioneros en cana, presos”.

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero, indicó: “Condenamos el injusto bloqueo a San Nicolás. No podemos tolerar que este tipo de actitudes dejen a la ciudad y a sus vecinos como rehenes, con el riesgo de una crisis sanitaria y de desabastecimiento. La Justicia debe ponerle un freno a estas extorsiones”.

Julio Garro, intendente de La Plata, señaló: “Una ciudad nunca puede ser rehén de disputas de este tipo. Menos cuando generan una crisis sanitaria y desabastecimiento como el que ocurre en San Nicolás. La Justicia debe ponerle un freno a esta situación. Exigimos que el gobierno provincial garantice el cuidado de los vecinos”.

Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca, apuntó: “Lo que está sucediendo en San Nicolás es inadmisible. Los vecinos no pueden ser rehenes de un bloqueo sindical. Exigimos que la Provincia actúe rápidamente y garantice el normal funcionamiento de los servicios públicos en defensa de los nicoleños”. (DIB) ACR