“No me sorprendería que la inflación anual supere el 60%”

Carlos Melconian, economista, expresidente del Banco Nación, conversó en CNN Radio y dijo que "no lo sorprendería que el índice de inflación de marzo que se conocerá esta semana sea superior al 6%”.

“No me sorprendería incluso que la tasa anual sea mayor al 60%, pero hay que tener mucho control para que no se desbande”, dijo en Longobardi por CNN Radio, “en un contexto en el que el gobierno está en modo instinto de supervivencia para poder llegar y el Fondo firmó cualquier cosa para evitar el default. Para lo que queda, resta la contención”.

“Este fenómeno de ir pateando todo para el gobierno que viene nos lleva a un cambio cultural para pensar cómo son los populismos sin plata, razonar como sería hoy si tuviéramos otro presidente de otro signo político”, planteó en diálogo con Marcelo Longobardi.

Teniendo en cuenta que estamos con un 60% de inflación anual con el dólar y las tarifas quietos, considera que “es la política fiscal y monetaria en curso lo que genera inflación, el trigo y el gas es la frutilla del postre nomás”.

Según el economista, “bailan todos arriba del Titanic porque no se puso a la economía en el lugar que corresponde, de ahí la situación de irresponsabilidad en la que estamos".

En este marco en el que ni el BCRA está comprando dólares ni la devaluación que se aceleró está empatando a la inflación pero curiosamente bajó la brecha, por inercia, advirtió que "si la inflación no cede, si el Banco Central no compra dólares en medio de este entuerto, se va a poner complicado".

"Ese ejercicio de recaudar y ser socio de la inflación te mete en otro problema donde en la curva empezás a tener problemas de demanda y menos recaudación, pero hay un punto en donde te resulta ser socio y va a costar muchísimo bajar la inflación", subrayó.

A futuro, entiende que "estos meses que faltan hasta 2024 deberían generarse las mejores condiciones posibles para el que gobierne después", aunque supone que "por egoísmo político este gobierno no lo va a hacer".