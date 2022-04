Advierten que “en Argentina se están venciendo algunas vacunas contra el Covid”

Hugo Pizzi, médico infectólogo, se refirió en CNN Radio a la situación que se está viviendo en la ciudad de Shanghái, China, tras un rebrote de Covid y un confinamiento de 25 millones de habitantes. También, habló de la situación en Argentina.

El medico infectólogo, señaló en el programa Al Fin y al Cabo, que además de China, otros países como Corea del Sur, Inglaterra, Alemania y Estados Unidos, habían avisado que otra ola podía llegar.

Respecto a la situación de Argentina, sostuvo que estamos por entrar en el periodo de temperaturas bajas que hasta ahora no teníamos. “Hay 4 millones de personas que no tienen la segunda dosis y 10 millones que no se aplicaron la tercera. La gente no va a vacunarse y se están venciendo algunas vacunas de Covid”, dijo.

“Últimamente la gente no se fue a vacunar cuando había muchas vacunas y muchas marcas a disposición”, remarcó.

Según Pizzi, “se necesitan tener mínimo tres dosis de la vacuna contra el Covid y hay que aprovechar la vacuna antigripal para los grupos correspondientes”.

“Lo de china nos tiene que advertir que las cosas todavía no terminaron. No es el final, es una transición hacia una disminución”, finalizó