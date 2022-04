Punto de partida para lo mejor del surf

En el marco del Rip Curl Pro, el fuego sagrado se inició en Playa Grande con la 4ta fecha del Tour Argentino de Surf ASA. Más de 40 competidores entre damas y caballeros se dieron cita en “La Catedral” para darle color a la primera jornada.

En una disciplina tan dependiente de las condiciones naturales, podemos afirmar que las olas fueron óptimas y en una jornada soleada como lo fue, el clima obtuvo su aprobado.

Por tratarse de la cuarta fecha de cinco, era claro que la jornada podía arrojar definiciones por lo que, el nivel de exigencia y competencia quedó en evidencia.

Entre las damas se impuso la lógica; Ornella Pellizzari, Josefina Ané y Lucía Cosoleto lograron la clasificación en sus respectivas baterías.

Por el lado de los caballeros, de los favoritos el que logró conseguir su boleto a los octavos de final fue “Lele” Usuna, objetivo que no consiguieron Martín Passeri, Maxi Prenski y Lucas Santamaría. Las sorpresas estuvieron por el lado de los sub 16, ya que Lautaro Rojas e Ignacio Gundensen accedieron a las definiciones del domingo.

A última hora fue la conferencia de prensa de presentación del evento internacional; la primera etapa del circuito mundial de la WSL (Word Surf League) con su etapa QS 1000 de hombres y QS 1000 de mujeres.

Con la presencia de Leandro “Lele” Usuna (primer surfista Olímpico por Argentina y Bicampeón del mundo), Valeria Méndez (Directora del EMTUR), Ramiro Quesada (Gerente de Marketing Rip Curl Argentina) y Roberto Perdigao (Presidente de la Confederación de Surf); quedó inaugurada la octava edición del evento más trascendental de surf que recibe el país.

Con 86 surfistas de 8 países, 56 competidores masculinos divididos en 3 fases, de los cuales 25 son brasileros, 18 argentinos, 6 de Chile, 4 de Perú y 1 por Uruguay, Venezuela y Panamá.

Los mejores 16 ubicados en el último ranking regional serán cabezas de serie.

En la rama femenina las competidores serán 30. Brasil vuelve a ser mayoría con 11, seguidas de Argentina con 9, 5 de Perú, 3 de Chile y 2 de Ecuador. Vale destacar la presencia de la ecuatoriana Dominic Barona, ganadora del único doble título de la historia del QS en Mar del Plata.

BATERÍAS RIP CURL PRO PLAYA GRANDE 2022:

(Sujeto a cambios hasta el inicio del evento)

PRIMERA FASE MUJERES – 3°=17° lugar (200 pts) y 4°=25° lugar (150 pts) :

1°: Sophia Medina (BRA), Naire Marquez (BRA), Pamella Mel (BRA) )

2.a: Melanie Giunta (PER ), Kalea Gervasi (PER), Lucia Cosoleto (ARG), Lorena Fica (CHL)

3.a: Yanca Costa (BRA), Isabela Saldanha (BRA), Lucia Indurain (ARG), Victoria Muñoz Larreta (ARG)

4ta: Arena Rodriguez Vargas (PER), Karol Ribeiro (BRA), Catalina Mercere (ARG), Genesis Garcia (ECU)

5ta: Daniella Rosas (PER), Sophia Gonçalves (BRA), Jessica Fermino (BRA)

6.a: Kiany Hyakutake (BRA) ), Dominic Barona (ECU), Malena Pessagno (ARG), Josefina Ane (ARG)

7.a: Taina Hinckel (BRA), Sol Aguirre (PER), Rafaella Montesi (CHL), Ornella Pellizzari (ARG)

8.a: Summer Macedo (BRA), Coco Cianciarulo (ARG), Vera Jarisz (ARG), Estela López (CHL)

PRIMERA FASE – 3°=49° lugar (60 pts) y 4°=53° lugar (58 pts):

1°: Santiago Mena (ARG), Raul Rios (PER), Ramiro Bermejo (ARG), Diogo Santos (BRA)

2.a: Máximo Petrina (ARG), Joaquín Reyes (CHL), Juan Ruggiero (ARG), Facundo Rondi (ARG)

3.a: Tomas Goransky (ARG), Julián Honores (ARG), Bautista de Abajo (ARG), Martín Passeri (ARG) )

4.a: Nicolás Hermida (ARG), Nazareno Pereyra (ARG), Joaquín del Castillo (PER), Gabriel Arturo Vargas (PER)

SEGUNDA FASE – 3°=33° lugar (66 pts) y 4°=41° lugar (63 pts):

1°: Wiggolly Dantas (BRA), Noel De La Torre (CHL), Luan Hanada (BRA), 1° del 1° del 1° fase

2.a: Fernando Junior (BRA), Gustavo Dvorquez (CHL), Francisco Ruggiero (ARG), 2° del 1° del

3°: Cauã Costa (BRA), Caio Costa (BRA), Alax Soares (BRA), 1° de 2

° 4°: Kim Matheus (BRA), Felipe Oliveira (BRA), Philippe Neves (BRA), 2° de 2° a

5.a: Vitor Ferreira (BRA), Valentin Neves (BRA), Eric Bahia (BRA), 1 .a 3.a

6.a: Manuel Selman (CHL), Leon De La Torre (CHL), Tao Rodriguez (PAN), 2° de 3° a

7°: Roberto Araki (CHL), Luan Carvalho (BRA), Radziunas Franco (ARG), 1° de 4° a

8°: Daniel Adisaka (BRA) , Theo Fresia (BRA), Francisco Bellorin (VNZ), 2° de 4°

TERCERA FASE – ingreso de los 16 sembrados:

——-3°=17° lugar (200 puntos) y 4°=25° lugar (150 pts)

1°: Santiago Muniz (ARG), Joaquín Muñoz Larreta (ARG), 1° del 1° del 2ª fase y 2ª de 2ª y

2ª: Leo Casal (BRA), Sebastián Olarte (URU), 1ª de 2ª y 2ª 1ª

3ª: Alonso Correa (PER), Leandro Usuna (ARG), 1ª de 3ª y 2ª de 4

°: Ryan Kainalo (BRA), Rodrigo Saldanha (BRA), 1° de 4° y 2° de 3° y

5°: José Gundesen (ARG), Tomas López Moreno (ARG), 1° de 5° y 2° de 6° y

6°: Krystian Kymerson (BRA), Gabriel André (BRA), 1° de 6° y 2° de 5

° 7°: Alejo Muniz (BRA), Lucas Vicente (BRA), 1° de 7° y 2° de

8° a 8°: Marcos Correa (BRA), Heitor Mueller (BRA), 1º de 8º y 2º de 7º

GALERÍA DE CAMPEONES DE RIP CURL PRO PLAYA GRANDE:

2019: Matheus Navarro (BRA) y Daniella Rosas (PER)

2018: Wesley Santos (BRA) y Dominic Barona (ECU)

2017: Thiago Camarão (BRA) y Dominic Barona (ECU)

2016: Flavio Nakagima (BRA)

2015: Robson Santos (BRA)

2014: Alex Ribeiro (BRA)

2013: Jihad Khodr (BRA)

RÉCORDS DE HISTORIA DE RIP CURL PRO EN ARGENTINA:

CALIFICACIONES MÁS ALTAS EN CADA CATEGORÍA:

9,90 – Italo Ferreira (BRA) en la Tercera Etapa de 2014

9,50 – Dominic Barona (ECU) en las Semifinales de 2017

SUMA MAYOR DE LOS DOS GRADOS:

18,70 – Italo Ferreira (BRA) en la Tercera Ronda 2014

16,75 – Dominic Barona (ECU) en las Semifinales 2017

MÁS BATERÍAS JUGABLES EN PLAYA GRANDE:

21 – Leandro Usuna (ARG) en las 7 etapas de 2013 a 2019

14 – Dominic Barona (ECU) en las 3 etapas de 2017 a 2019

MÁS VICTORIAS EN LAS RONDAS JUGADAS:

13 – Jihad Khodr (BRA) ganó el 65,0 % de las 20 eliminatorias que jugó

12 – Dominic Barona (ECU) ganó el 85,7 % de las 14 eliminatorias que jugó

MÁS PUNTOS CONTABILIZADOS EN EL RANKING QS:

3.296 – Leandro Usuna (ARG) anotó el 36,6% de 9.000 puntos en 7 etapas

2.560 – Dominic Barona (ECU) anotó el 85,3% de 3.000 puntos en 3 etapas