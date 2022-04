Comienza la aplicación de la cuarta dosis pero advierten: “Un 40% de la población todavía no tiene la tercera dosis”

El infectólogo Eduardo López habló en “Alguien tiene que decirlo” por Radio Mitre sobre el inicio de la aplicación de la cuarta dosis contra el coronavirus. A su vez, aseguró que es posible darse la vacuna contra el COVID y contra la gripe de forma simultánea.

En las últimas horas se confirmó que está habilitada la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna para el coronavirus para mayores de 50, menores de 12 años con comorbilidades y docentes.

“Hay suficientes vacunas. Es una buena noticia en el sentido de que hay un grupo de individuos que para el covid como para otras enfermedades responden con menos cantidad de anticuerpos. Esto hace que queden expuestos al cabo de un tiempo. Estos son los individuos mayores de 60 años, pero aquí se decidió mayores de 50 porque la enorme mayoría de las muertes ocurren en mayores de 50 años”, expresó Eduardo López.

A su vez, el infectólogo añadió: “El personal docente es porque en teoría podrían estar con mayor exposición al riesgo de contagiarse”.

Por otra parte, López advirtió la necesidad de que se terminen de aplicar las terceras dosis: “En la mayoría de los países la cuarta dosis se está dando con este esquema. Para dar la cuarta dosis en un grupo grande de Argentina necesitan terminar la tercera dosis, que todavía no se han aplicado. Con dos dosis frente a la variante omicrón y la variante XG no se está adecuadamente protegido. Tenemos un 40% de la población que todavía no tiene la tercera dosis”.

Sobre el final, Eduardo López señaló que “en Argentina el 98% la variante que circula es Ómicron”, y confirmó: “La vacuna de la gripe y la del coronavirus se puede dar en forma simultánea”.