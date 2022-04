Los secretarios de Montenegro pasarán a ganar medio millón de pesos por mes

Cada vez que se trata el presupuesto 2022, dentro del paquete del Expediente, está la ordenanza Complementaria que fija la remuneración para el personal político del Municipio. Fija un sueldo básico y desde allí los cálculos se realizan en base a cada categoría.

Los funcionarios políticos, desde el Intendente a los directores coordinadores (una figura que se puso en acción durante el gobierno de Gustavo Pulti y que Arroyo no quitó) tienen un orden estipulado según la Ley Orgánica de la Municipalidades (LOM). “Ninguno se pone el sueldo que quiere, esto está estipulado, como así también el régimen de aguinaldo, vacaciones y demás. Cuando un secretario se toma vacaciones, deja la firma a un par. Eso si: no tienen estabilidad”, confió una alta fuente de acceso al despacho del Intendente para que no haya confusiones.

La Ordenanza complementaria de presupuesto prevé en su Artículo 1° establecer el monto del administrativo inicial con 40 horas, en tanto en el artículo 2° “fija la cantidad de esos sueldos básicos que corresponde para cada funcionario”, se indica.

Así, el jefe comunal recibe el equivalente a 16 sueldos básicos, un secretario o los presidentes de los Entes Descentralizados perciben de bruto un total de 9; 7 para los subsecretarios, vicepresidente de los Entes y delegados municipales; 5 sueldos le corresponden a los Directores Generales, concejales, y los defensores del pueblo. En tanto 2,5 reciben los Directores coordinadores, el más bajo dentro de la escala.

De acuerdo a lo enviado por el Ejecutivo local al Honorable Concejo Deliberante, la Ordenanza establece en $63.458,13 cada sueldo básico.

Con la aprobación otorgada en la Asamblea de Concejales y mayores contribuyentes, un secretario del intendente Montenegro cobrará en bruto $571.123,17, un subsecretario $444.206,91, un Director General $317.290,65 y la mitad de ello, el coordinador.

A todo esto se le suma la antigüedad que, en muchos de los casos, significa una suma más que importante y engrosa el valor del cobro (es el 1% por cada año acumulado y se toma en cuenta si se tuvo labores a nivel provincia). Y, como toda acción de empleo, se le restan los aportes y ganancias, que suele ser un monto considerable, para los que quedan dentro del impuesto.

Estos valores globales insumen casi un 55% del presupuesto 2022 en los ingresos para la planta política del Ejecutivo local y el cuerpo deliberativo. Y se calcula en miles de millones la erogación en todo el ejercicio. "Sin dudas una cifra muy alta para una ciudad con un alto índice de desempleo e indigencia", cuentan quienes recorren los pasillos del Palacio.

Si bien tanto Montenegro (con este incremento pasará a percibir $1.015.330,08 de bruto) como sus colaboradores tomaron la decisión de reducir el ingreso en un 20% y en un 15% respectivamente sobre el neto del haber (y no cobraron el sueldo anual complementario, de acuerdo a lo comunicado oficialmente) aún se desconoce a dónde se destinaron esos fondos donados en muy buena voluntad.