En dos años de Leche Solidaria, comedores locales recibieron 183 mil litros

Desde la cooperativa "Nuevo Amanecer" lanzaron un comunicado y mencionaron: "En 2020, con la irrupción de la pandemia, Nuevo Amanecer fue uno de los actores que, en función de su historia y su matriz cooperativa, se involucró en el agudo presente de los sectores más vulnerables y, junto a los productores tamberos de la Cuenca Mar y Sierras, impulsó un aporte nutricional ininterrumpido hacia los comedores".

"Si bien los efectos sanitarios de la pandemia de a poco se van superando, las necesidades alimentarias en medio de un contexto socioeconómico delicado, continúan. Es por eso que el proyecto Leche Solidaria de Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer no se detuvo y, en dos años, ya son 183 mil los litros recibidos por comedores y organizaciones de Mar del Plata y la zona", remarcaron

Asimismo, explicaron que "fue así que, en articulación con centros de extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el Banco de Alimentos de Balcarce y Desarrollo Social, semanalmente fueron entregados litros de leche que luego fueron redistribuidos entre un listado de 87 comedores y organizaciones de Balcarce, Tandil, Santa Clara del Mar y unos 30 barrios de Mar del Plata que trabajan por garantizar el acceso a bienes esenciales que hacen a una buena alimentación".

"Es que, en el marco de los retiros semanales de leche -los cuales son debidamente documentados y planificados para no dejar ningún detalle librado al azar- el proyecto Leche Solidaria también incluyó la elaboración y distribución de folletos de educación nutricional que hacen no solo a las pautas de conservación de la leche sino también a las recetas más saludables que se pueden preparar, sobre todo cuando los comedores no cuentan con la heladera o el espacio frío necesario para su conservación", declararon.

"De esta forma, la Cooperativa de Trabajo no se desentiende del rol que ocupan las empresas productoras de alimentos en medio de coyunturas como la actual pero, sobre todo, mantiene su vínculo constante con una sociedad que confía día a día en el arduo trabajo de una empresa recuperada, sostenida por sus trabajadores de manera cooperativa", recalcaron.

"Además de la Unión de Productores de Leche Cuenca Mar y Sierras, acompañan a la Cooperativa de Trabajo Nuevo Amanecer en esta iniciativa el Municipio de Tandil, Beniplast, Asociación Civil Focos y la tienda de lácteos La Cachila", cerraron.