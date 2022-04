"Los objetivos económicos no se cumplieron"

Fernanda Vallejos, economista y exdiputada nacional del Frente de Todos, habló con CNN Radio y analizó el presente económico del país.

"Lo primero que uno necesita en economía, y en general frente a cualquier circunstancia, es tener un buen diagnóstico y actuar en consecuencia. Para paliar la inflación no hay una receta mágica", expresó la funcionaria en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

Vallejos añadió que "en el contexto que tiene Argentina, diría que los derechos de exportación son el esquema más clásico y funcional a la situación de la economía argentina. Pero el esquema ideal es de alícuota móvil, porque le da previsibilidad, le permite saber al que produce que en un contexto extraordinario de precios internacionales, va a subir en esta coyuntura pero luego también retrocederán cuando todo se normalice".

Vallejos analizó que "los objetivos económicos del gobierno no se cumplieron. No hay manera de que los ingresos superen los precios que hay hoy en día. Yo no sé si Martín Guzmán es malo o no pero los objetivos prioritarios para la política económica no se han cumplido".

"Hay un debate que empieza a darse de cara a la sociedad y eso me parece sano; es más, me hubiera gustado que se hubiera dado antes", indicó la funcionaria.

En relación al contexto social, político y económico, Vallejos deslizó que "lo que se rompió es un vínculo con al menos una parte de nuestro electorado. ¿Cómo se recompone? Gobernando. Gobernando en el sentido que quiere la sociedad".

Por último, sobre el acuerdo con el FMI, alertó por una de las cláusulas y aseguró que "la devaluación constante del tipo de cambio es un riesgo que hay que ir revisando".