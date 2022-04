El jugador formado en Alvarado y mundialista, Jorge Olguín lanzó su libro

La obtención del histórico Mundial de 1978 dejó recuerdos imborrables en la memoria de los argentinos. No solo por haber sido la primera Copa del Mundo que ganó el seleccionado nacional, sino también, por la camada de grandes jugadores que integraban aquel plantel. Entre ellos, Jorge Mario Olguín, el defensor surgido en las inferiores de Alvarado, quien presentó su libro “Olguín, una historia para contar”.

En diálogo con Mitre Mar del Plata (FM 103.7) el ex futbolista habló del libro biográfico fue escrito por el periodista Ezequiel Suárez y también opinó del futbol de hoy.

"Fue un lindo proceso volver a revivir todo lo de mi carrera. Había cosas que no me acordaba y Ezequiel me ayudó a rememorarlas. El libro empieza con Mar del Plata y mis primeros años en el fútbol y de ahí todo ese sueño que viví hasta ser campeón mundial", dijo

"Fue una sorpresa muy grande cuando me enseñó todo lo que había escrito y contado fue lindo. Gracias a Dios se dio todo y quedó muy lindo el libro. Es una historia muy rica ya que con la Selección estuve 7 años defendiéndola y jugué 2 mundiales", recordó.

Olguín fue campeón con las camisetas de San Lorenzo, Independiente y Argentinos Juniors. Además, a través de sus páginas, se pueden encontrar testimonios de Cesar Luis Menotti, Mario Alberto Kempes, entre otros. El prólogo estuvo a cargo del fallecido goleador Leopoldo Jacinto Luque.