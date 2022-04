Guardavidas desarmaban su puesto de trabajo y terminaron salvando una vida

Ramiro Picoli es guardavida y realiza tareas de seguridad en playa Varese, cuando se aprestaba junto a su compañero a desarmar la casilla donde trabajan y tienen una vista panorámica del lugar, observaron que una mujer se estaba ahogando en cercanías de las piedras de la escollera. Rápidamente entraron en acción y pudieron rescatarla.

"Estábamos desarmando la casilla de guardavidas y salvamos una vida.

Ayer finalizó el servicio de guardavidas, en playas por Semana Santa. Estábamos desarmando nuestro equipo y en ese momento alrededor de las 11, unos turistas comenzaron a gritar y nos encontramos con una señora que estaba cerca de las piedras y se estaba ahogando. Estábamos ahí y pudimos rescatarla", sostuvo a Mitre Mar del Plata (FM 103.7).

"No estábamos de servicio y nos asombró que esta mujer, se meta al agua pegada a las piedras. Es algo que nunca hay que hacer", remarcó el guardavida.

Se vienen semanas agradables a nivel climático y esta situación pone en eje nuevamente el pedido de extensión de seguridad en playas para prevenir este tipo de situaciones.

"Hoy no hay guradvidas en toda la costa no tenemos forma de hacer publicidad de estas cosas y la gente tiene que entender q no se puede meter al agua sino hay guardavidas", sentenció.

"Deberíamos tener guardia y servicios que se extiendan un poco más en el tiempo. Es inminente que haya servicios de guardavida durante 6 meses.

Solamente hay servicio de guardavidas en La Perla y Playa Grande y es una guardia mínima. Hay que apuntar un servicio de guardavidas completo y 6 meses, eso es fundamental", concluyó.