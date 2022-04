Poca transparencia: Juntos bloqueó un pedido de informes sobre Iniciativas Privadas

Tal como adelantó El Marplatense, la comisión de Obras del Concejo Deliberante trató este martes un proyecto de comunicación por el cual se le solicita al Departamento Ejecutivo local que informe sobre varios puntos referidos a las Iniciativas Privadas presentadas ante la Comuna.

Finalmente, el expediente fue bloqueado llamativamente por el interbloque de concejales de Juntos y quedó en comisión. Desde el oficialismo se solicitaron informes a las secretarías de Obras y Legal y Técnica del municipio. También, el radicalismo cuestionó la iniciativa del bloque de Crear Juntos.

“No entendemos cuáles son los objetivos de este proyecto. Cuando hacemos una comunicación, la hacemos en base a determinados hechos o buscando una determinada respuesta para intentar dar solución a alguna problemática. No estoy entendiendo del texto hacia dónde vamos con esto. No logró entender el objetivo del proyecto. Pedimos que el expediente quede en comisión y se pidan informes”, afirmó la concejal de la UCR, Marianela Romero, en el medio del debate del proyecto del edil libertario, Alejandro Carrancio.

En declaraciones a CNN Radio Mar del Plata, FM 88.3, Carrancio explicó: "La concejala utilizó una argumento dilatorio para este expediente. La considero una mujer inteligente para que no entienda lo que estamos pidiendo. Entendemos que hay una sintonía con su presidencia en el bloque radical y por ahí no quiere que conteste el secretario de Obras que también corresponde a su mismo signo político. El proyecto es claro y queremos a acceder a información que hoy desde el Concejo Deliberante no tenemos".

En los fundamentos de la iniciativa, a la cual este medio tuvo acceso, el edil opositor explicó que "las iniciativas público privadas son acuerdos entre al menos un actor del sector público y al menos un actor del sector privado para la prestación de un servicio público”.

En ese sentido, destacó que “en estas contrataciones existen múltiples tipos de acuerdos, que prácticamente siempre se plasman en contratos a largo plazo, que las dos partes firman tras haberlos negociado, y donde se especifican los riesgos que asume cada parte, las condiciones en que se prestará el servicio, la financiación y los requerimientos de transparencia”.

A continuación, Carrancio manifestó que “en el marco de las nuevas relaciones entre la sociedad y la Administración, se ha reconocido la posibilidad de externalizar este proceso de identificación de proyectos de inversión convenientes al interés público, reconociendo con esta figura a los integrantes de la comunidad, la facultad de identificar prioridades y proponer ideas suficientemente estudiadas de infraestructura o servicios públicos, que siendo de interés empresarial del proponente, también compartan la viabilidad pública, entendido, como proyectos socialmente rentables, sostenibles y concordantes con las políticas y lineamientos del Estado”.

Además, el concejal libertario sostuvo que “en el marco de las nuevas relaciones entre la sociedad civil y el Estado, el derecho comparado ha reconocido a la sociedad civil la facultad para a través de una iniciativa privada, solicitar la concesión de una obra determinada, o la explotación de un servicio público definido, siempre y cuando la obra o el servicio sean declarados de interés público por la autoridad de aplicación”.

A su vez, el presidente de la comisión de Hacienda del HCD indicó que “a partir de esta nueva facultad se permite recurrir a los particulares para identificar las prioridades y en general, captar ideas innovadoras relacionadas con la explotación de un proyecto de inversión (obra pública o de un servicio público), la que, como todo emprendimiento empresarial, basan su desarrollo en la relación costo-beneficio”.

Para Carrancio, “el estado municipal debe propender, entre sus múltiples funciones, al desarrollo de actividades de interés público, destacándose entre ellas, las dirigidas a promover mecanismos que alienten la actividad privada, motivando a los particulares para tal fin, a través de distintos instrumentos, ágiles e idóneos”.

“En dicho marco, es necesario motivar a la iniciativa privada por ser ésta un instrumento apto para el desarrollo de actividades de interés general”, sentenció.

Puntualmente, el concejal le solicitó al Departamento Ejecutivo local que informe por “la vía que corresponda y a la brevedad”:

1. Cuáles y cuántas son las iniciativas privadas que se encuentran presentadas en la Secretaría de Obras de la Municipalidad de General Pueyrredon.

2. Quiénes son los iniciadores de las mismas.

3. Qué estado tienen las iniciativas ya presentadas.

4. Cuáles están en condiciones para conseguir el estado necesario para lograr la licitación.

5. Qué documentación le falta a las presentaciones que no se encuentran en estado para dar inicio al proceso licitatorio.

6. Todo otro dato de interés que contribuya al esclarecimiento de los interrogantes anteriores.