El estremecedor relato de Paula: "Mi ex me drogó y violó"

Paula Segurotti denunció a su ex pareja por drogarla y violarla. Luego publicó lo ocurrido en redes sociales y aparecieron “13 chicas más, entre ellas una menor y su prima”. El Marplatense dialogó con ella y relató lo ocurrido.

“Me separé de mi pareja, con la cuál estuve 8 años, en febrero porque intentó abusar de una menor. Me mudé con mi madre y al tiempo él me dijo que vuelva a la casa ya que no estaba y accedí. A las dos semanas comenzó a insistir con que quería estar allí y al decirle que no me pidió llevarle helado a los nenes. Cuando llega a casa trajo dos cuartos de helado uno para ellos y otro para mí. Luego de comer el helado comenzó a darme sueño y no me permitió convidarles a los chicos de mi pote”, declaró a El Marplatense.

Continuó: “Subí a llevar a la nena a su cuarto y desde allí no recuerdo más nada. Cuando desperté estaba encima mío, al otro día le pregunté si me había drogado y aunque al principio lo negó luego me dijo: ´sí, te puse algo en helado´. Ahí entendí que me había violado y drogado. Me fui de la casa, le conté a mi psicóloga y a mi hermana, y realicé la denuncia”.

“Como la policía llegó a las 12 de la noche el resultado de sangre dio negativo y el algodón que me pasaron por la pierna para saber si tenía restos de semen no se analizó. Desde Policía Científica no me dieron los motivos, pero él tiene muchos conocidos ya que trabajó allí”, agregó.

Asimismo, mencionó que “actualmente tiene una restricción hacia mí y los nenes” y remarcó que publicó el caso en redes sociales “para saber si esto le pasó a alguien más. Hasta el momento somos 14 chicas, una es menor y otra es su prima quién sí se animó a denunciarlo. No todas tuvieron acceso carnal, pero sí abuso. Él sigue en libertad, es policía, le quitaron el arma y está de baja”.