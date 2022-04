Quirós dio detalles sobre la cuarta dosis de la vacuna COVID y el uso del barbijo en CABA

La Ciudad de Buenos Aires empezó a aplicar hoy la cuarta dosis o segunda dosis de refuerzo contra el COVID-19 a todos los mayores de 50 años, a las personas con condiciones de riesgo y al personal estratégico (personal de salud, educación y seguridad).

Los turnos empezaron a asignarse desde ayer, iniciando por aquellos que recibieron la primera dosis de refuerzo hace más tiempo. El intervalo mínimo establecido es de 120 días.

El avance la vacunación contra el COVID-19 es un paso fundamental para frenar la transmisión del coronavirus y evaluar las próximas medidas sanitarias, como dejar de usar el barbijo en espacios cerrados. Respecto a este punto, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, señaló que “en la Ciudad de Buenos Aires el uso del barbijo es obligatorio en interiores donde hay más riesgo de contagio. Excepto para los niños en la escuela, esa es la normativa actual”.

El funcionario destacó que para eliminar el uso de tapabocas en otros espacios cerrados falta avanzar con la aplicación del segundo refuerzo de las vacunas COVID y evaluar cómo se comportará el coronavirus frente a la llegada de las temperaturas frías. Así marcó diferencias con la provincia de Buenos Aires, donde el barbijo es optativo en el trabajo, y ámbitos recreativos y educativos desde el 7 de abril.

“Prácticamente todas las jurisdicciones mantienen el barbijo en interiores, la provincia de Buenos aires tomó una decisión anticipada hace dos semanas. Esa es la realidad de la epidemiología argentina, cada jurisdicción va definiendo de acuerdo a su política, sus números y su estrategia”, dijo Quirós en declaraciones a radio Urbana Play.

El titular de la cartera sanitaria porteña destacó que se evalúan dos aspectos antes de eliminar el uso de tapabocas en espacios cerrados: “Estamos insistendo mucho en completar la campaña de vacunación, estamos empezando hoy con la cuarta dosis contra el coronavirus, y en segundo lugar, observar cómo se comporta el contagio con los primeros fríos, todavía es posible pensar que aumenten los casos en algún momento, siempre pensando que serán más leves porque la gente está muy vacunada, pero queremos terminar de observar con estos fríos cómo se comporta la pandemia, todavía podemos tener un aumento y queremos ver cómo se comporta el virus”, señaló Quirós.

La cuarta dosis o segundo refuerzo

El esquema primario completo de vacunación COVID para la enorme mayoría de la población son dos dosis. Para un grupo muy particular, que son los mayores de 50 años que recibieron Sinopharm o una enfermedad con inmunocompromiso muy grave, el esquema inicial en lugar de dos dosis fue de tres inyecciones. “Esto significa que el primer refuerzo para la gran mayoría fue la tercera dosis y para este grupo reducido fue la cuarta. Ahora se va a dar el segundo refuerzo, para la enorme mayoría es la cuarta dosis, y para este grupo particular es la quinta dosis, por eso, para no confundir es mejor hablar de refuerzos”, explicó Quirós.

“Es altamente probable que haya una vacunación anual contra el COVID-19″, dijo el titular de la cartera sanitaria porteña y aclaró que seguramente esa campaña anual será con las próximas vacunas de segunda generación, y no las actuales (que se desarrollaron sobre la base del virus original de Wuhan), sino las que estarán disponibles más adelante, adaptadas a las nuevas variantes.

Guía para la aplicación de una nueva dosis

¿Quiénes recibirán el turno para la segunda dosis de refuerzo?

- Todos los mayores de 50 años

- Personas con condiciones de riesgo

- Personal estratégico (trabajadores de salud, educación y seguridad)

La atención en los centros de vacunación será con turno previo. Al igual que para obtener la cita para la segunda dosis y la dosis de refuerzo, no es necesario volver a empadronarse. Por eso, recomiendan estar atentos a las vías de contacto proporcionadas al momento de completar el formulario de inscripción para recibir la primera dosis.

Las citas serán otorgadas vía mail, WhatsApp y SMS. Una vez recibido el mensaje, se podrá seleccionar la fecha, la hora y el lugar de preferencia por medio de un link personalizado. Al asistir al turno, deberán presentar el DNI junto con el carnet de vacunación utilizado en las instancias anteriores.

En el marco del Plan de Vacunación, en la Ciudad ya se aplicaron más de 7,8 millones de vacunas. Hasta el momento, el 95% de los residentes de la CIudad de Buenos Aires recibieron la primera dosis, el 92% completó el esquema de dos dosis y el 67% recibió la dosis de refuerzo.