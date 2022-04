Taxis vs Uber: "El mismo sistema está dando lugar a que ingrese otro transporte"

El presidente de la Comisión de Movilidad Urbana del HCD, Guillermo Volponi, comentó y analizó la situación de los taxis y dio su opinión respecto al desembarco de plataformas de movilidad en la ciudad y la propuesta de dos tarifas en el programa radial “Hora 19” emitido por CNN Radio Mar del Plata (FM 88.3).

“La propuesta de dos tarifas estará en materia de análisis, no hay una conclusión. No es algo innovador tener una tarifa diferencial durante la noche, hay otras ciudades que lo tienen. Ambos grupos que presentaron esto propusieron un aumento uno que ronda en el 60% y un 30%. El ámbito de escucha del intendente y los funcionarios de este gobierno es permanente, pero la decisión final la tiene el Ejecutivo. Hace no mucho tiempo se realizó un ajuste importante de la tarifa de taxis”, comenzó el Edil.

Respecto a la llegada de plataformas expresó: “En lo personal no tengo definido mi postura hacia la implementación de nuevas plataformas de transporte. Las plataformas ya están funcionando en muchos lugares del país, son muy usadas, incluso los mismos taxis deciden bajar la aplicación y utilizar los beneficios. Tampoco es verdad que todos los países y ciudades del Mundo utilizan UBER, Inglaterra es un ejemplo, pero dan un servicio óptimo, aquí no es el caso”.

“Somos una ciudad de más de un millón de habitantes y merecemos tener un servicio óptimo y la oferta tiene que estar cuando uno la necesita. El mismo sistema está dando lugar a que ingrese otro transporte. Tampoco se le puede dar la espalda permanentemente a una solución que demandan los vecinos", agregó.

Asimismo, explicó que “hay casos que sí trabajan por la noche y te confirman que es real que hay colegas que quieren trabajar de día, que es inseguro, pero no dan una explicación muy concreta del motivo del faltante. Mi solución es probar con sistema de plataforma invitando a ellos a que lo usen. El proyecto de Angélica Gonzales nosotros lo aprobamos con pedido de informe”.