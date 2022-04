Afirman que "el kirchnerismo tiene récord de creación de impuestos"

Jorge Macri, Ministro de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, habló con CNN Radio y analizó la coyuntura política de Argentina.

"Argentina no aguanta más impuestos. Hay muchos sectores a los que les está yendo mal, hay inflación y falta de rumbos. La falta de un programa genera que distintos sectores se manifiesten. Lo de esta sábado fue una marcha ordenada, respetuosa: se realizó un sábado sin interrumpir la circulación. La manifestación tiene que ver con la voluntad de querer laburar, emprender, sin que las reglas de juego cambien todo el tiempo", expresó en diálogo con Aire de Mañana, de Guillermo Panizza.

El funcionario agregó que "es difícil que el país crezca si cada mes y medio inventás un impuesto nuevo. El kirchnerismo tiene récord de creación de impuestos".

Además, Macri afirmó que "el campo es un sector perseguido hace tiempo, y no es novedad que el kirchnerismo tiene un problema ideológico, personal y de comprensión de lo que el campo significa. No es solo tierra o gente con mucha extensión: también son pequeños productores, producción de fierros, los jóvenes que llevaron la tecnología al interior, las universidades que viven e interactúan con el sector... El kirchnerismo tiene un problema con el campo. Pero nosotros creemos mucho en ese sector como generador".

Sobre la coyuntura política, indicó que "lo más grave es que el Presidente se ha olvidado que su deber es trabajar con y para la gente. Lo veo muy preocupado por cómo gobierna con y para los otros sectores de su coalición política. Si está más preocupado por lo que piensa Cristina que por lo que le pasa a la gente, estamos en problemas".

"El kirchnerismo tiene que ponerse a gobernar. No sé si les dará chances para 2023, pero es la responsabilidad de cada uno. Y el kirchnerismo no lo hace", señaló Macri. Respecto al oficialismo y la crisis económica, agregó que "una cosa es pensar en una situación excepcional, y otra cosa es lo que hace el kirchnerismo que cada vez que no le cierra una cuenta, crea o aumenta un impuesto. Es la máxima: no me alcanza la plata, más impuestos. Nunca está el esfuerzo de ver cómo se gasta o cómo se logra eficiencia".

Ante la consulta de si Javier Milei es objetivo de Juntos por el Cambio, comentó que "la única manera de saldar ese tema es dialogando, poniéndose de acuerdo, debatiendo en el partido como se amplía la base. Soy respetuoso con otras fuerzas políticas, no creo que seamos nosotros quienes definen que tiene que hacer Milei".

"Está claro que hay algunos votantes que están en ese espacios políticos a los que les tenemos que hablar, porque hay conceptos que tenemos y que quizás él representó mejor. Tenemos gente que cree en esas cosas", finalizó.