Alarma en Corinthians antes de enfrentar a Boca: el DT se contagió de coronavirus

Corinthians se encontró con un inesperado problema en el umbral del enfrentamiento ante Boca Juniors, por la tercera fecha del Grupo E de la Copa Libertadores, programado para este martes desde las 21.30 en San Pablo. Vitor Pereira, entrenador del Timao, se contagió de coronavirus. Y hay varios jugadores con síntomas compatibles con el COVID-19. En consecuencia, todo el plantel se sometió a los testeos y los titulares dieron negativo, por lo que fueron incluidos en la lista de citados. Las únicas bajas son Luan y Raúl Gustavo.

Según varios medios de Brasil, Cassio, Willian, Victor Cantilo, Paulinho y Roger Guedes fueron algunos de los jugadores que presentaron síntomas, pero aparecen en la nómina de disponibles. Habrá que ver su evolución en las próximas horas para confirmar que podrán saltar a la cancha en el cruce copero.

En una zona tan pareja como la E (los cuatro elencos están igualados en tres unidades) este enfrentamiento puede resultar clave para las aspiraciones de ambas escuadras. Y el Timao, más allá de contar con el respaldo de su público en San Pablo, deberá afrontarlo disminuido.

Vitor Pereira había dirigido sin problemas el partido del sábado, en el que Corinthians perdió 3-0 ante Palmeiras por el Brasileirao. El conjunto paulista venía de ganar sus dos primeros encuentros en la competencia.

“Ellos tienen dos años de trabajo, nosotros tenemos dos semanas. No es fácil construir un proceso de juego, no hago milagros, no tengo una varita mágica, no soy un mago”, se excusó el director técnico, lo que delata lo nuevo del proceso, circunstancia que también puede aprovechar Boca.

Al mismo tiempo, la plantilla del Timao recibió amenazas luego del tropiezo en el clásico. “No podemos permanecer más inmóviles frente a un contexto que amenaza a todos los clubes y jugadores. Es necesario que la sociedad reflexione sobre qué fútbol quiere para ella, para sus familias, para el presente y para el futuro”, fue el comunicado que publicó Duilio Monteiro para sentar posición ante la agresión.

Pues bien, ahora se le sumó otro contratiempo al conjunto brasileño: el COVID-19. Para el Xeneize representa una oportunidad después de que la continuidad de Sebastián Battaglia quedara en duda luego del empate ante Godoy Cruz. La victoria 2-1 frente a Central Córdoba de Santiago del Estero le dio aire al DT. Y un golpe sobre la mesa ante Corinthians podría significar una refundación de su ciclo.

