La inseguridad en la Vieja Terminal no cesa

La zona de la Vieja Terminal sigue sufriendo hechos delictivos e inseguridad. No hay que ir muy lejos en el tiempo para encontrar un robo o un hecho delictivo. De hecho, hubo uno el pasado jueves en la despensa ubicada en Sarmiento al 2300.

Y este domingo, a un par de cuadras (Alberti y Tucumán), este domingo por la madrugada la víctima fue una panadería: "Llegué a las 5 de la mañana y me encuentro con el local removido, había tirado un par de sillas, los televisores fuera de lugar, faltaba la computadores y entre todos los daños, la maquina de café no estaba funcionando", confió Nicolás, uno de los encargados del lugar.

"Ingresaron por una puerta que da a la calle Tucumán, la sacaron por completo", detalló.

Por su parte, la dueña del negocio expresó: "Hay patrulleros dando vueltas. Esto no se va a terminar nunca. Hasta que no hay una consecuencia no va a parar. Nos estaban vigilando, con actitudes sospechosas. Estoy cansada porque cuesta muchísimo pagar un alquiler, dar trabajo. Hoy no dan los números y ahora esto de volver a empezar. No veo que haya una mejoría en lo económico ni en la seguridad".

"Ayer perdimos todo el día de trabajo, que significa pérdida de dinero para pagar cuentas, proveedores", agregó Paula.