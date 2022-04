Los 150 años de la Escuela 1: "La Pascuala Mugaburu se fundó antes que Mar del Plata"

Se cumplen 150 años de la apertura de la primera escuela en la ciudad: La Escuela N°1 Pascuala Mugaburu. En el edificio de 25 de mayo y San Luis, se llevó a cabo un acto formal en el que la profesora Moira Alvarellos (autora de letra y música), junto a profesores del taller de extensión del Conservatorio "Luis Gianneo" en los arreglos instrumentales, coordinados por Juan Manuel Rivas, presentaron la canción que escribió especialmente para esta institución hace una década.

También entonaron sus estrofas el Coro de Niños del Conservatorio a cargo de la Prof. Analía Ferrarini y toda la comunidad educativa: alumnos, exalumnos, docentes, no docentes y familias.

Además, el acto contó, entre otras autoridades, con la presencia de Monseñor Gabriel Mestre y el intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, quien fuera alumno de la institución, la presidenta del HCD, Marina Sánchez Herrero y el senador provincial Pablo Obeid.

"Hay muchas emociones. Recién estuve en el aula donde cursé primer grado y parecía mucho más grande cuando éramos chicos. No había escuela atrás y el patio era testigo de partidos de fútbol en los recreos. Gran parte de mi infancia la pasé acá. Tengo un cariño muy especial por esta institución", comentó el Jefe Comunal.

"Estaba en cuarto grado cuando se cumplieron los 100 años. Esta escuela es más vieja que la ciudad. La Pascuala Mugaburu se fundó antes que Mar del Plata y es muy importante esta escuela para todos los marplatenses", indicó.

Por su parte, la directora María Eugenia Domínguez manifestó que "nos genera mucha emoción y a mí en lo personal , es un gran orgullo poder ser parte de la historia de esta escuela. Hace bastante tiempo nos venimos preparando y hoy ver a todas las autoridades, ex alumnos, ex docentes, acompañándonos, me pone muy feliz".

"Estábamos preocupados por la pandemia cuando empezamos a preparar esto. Hoy poder tener las puertas abiertas y contar con más de 600 alumnos que vienen todos los días, nos llena de orgullo", dijo.

Luego del izamiento de la bandera nacional, se nombró al empresario Florencio Aldrey Iglesias como padrino del colegio. Se descubrió una placa conmemorativa, se entonaron las estrofas del Himno Nacional y también hubo un baile de tango por parte de "Tango y Furia", y se cerró el acto con la actuación de la Banda naval.