ARA San Juan: reclamaron la confirmación del procesamiento de Macri por espionaje

La querella mayoritaria en la causa por espionaje ilegal a familiares de los 44 tripulantes fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan pidió este martes, en una audiencia ante la Cámara Federal porteña, que se confirme el procesamiento del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales.

El planteo fue formulado por la abogada Valeria Carreras en el marco de la audiencia encabezada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, mientras que a través de un escrito la defensa de Macri solicitó la nulidad de todo lo actuado en el expediente en relación al exmandatario.

En la audiencia, celebrada de modo virtual, la abogada Carreras planteó que los elementos incorporados al expediente permitieron corroborar durante el gobierno de Cambiemos "hubo espionaje ilegal en beneficio del procesado" expresidente.

"No fueron avanzadas de seguridad, y no fueron adelantos de temas de agenda", expresó la letrada a través de un comunicado en el que afirmó que las tareas de inteligencia de las que habrían sido víctimas sus representadas no pueden inscribirse como parte de aquellos movimientos que hace a la seguridad presidencial para cuidar a un mandatario.

"Probamos mediante los hechos reportados por Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que dan inicio a esta instrucción, que los reportes del 3/2/18, 2/4/18 y 15/4/18 tenían como beneficiario al propio Macri. Probamos el cuándo, el cómo y el porqué, el móvil de los delitos por los que se procesó al expresidente", sostuvo Carreras.

Durante la audiencia también intervino Luis Tagliapietra, padre de uno de los 44 submarinistas del ARA San Juan y abogado de otra de las querellas, quien pidió que se confirme el procesamiento del expresidente y reclamó que se lo acuse también por el delito de "asociación ilícita".

La defensa de Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, no participó de la audiencia, pero reclamó por escrito que se declare la nulidad de todo lo actuado por el juez federal de Dolores Martín Bava, quién procesó al exmandatario antes de que el expediente pasara a tramitar en los tribunales federales de Comodoro Py y recayera en el juez Julián Ercolini.

