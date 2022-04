Familiares de Jorge Maidana se manifestaron en la puerta del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) en reclamo al municipio por el bache ubicado en Ayolas y San Cayetano que produjo un incidente que casi le cuesta la vida el pasado jueves.

"Mi marido sufrió un accidente porque la municipalidad dejó todo a medio hacer en las calles que están todas rotas. Él venía en la bicimoto con luz, siempre por el mismo lado y al agarrar por ahí se le quebró la horquilla de la bici. Ahora está en terapia intensiva, porque corre riesgo de que no salga de esta", manifestó Griselda Robles, esposa del damnificado.

"Nosotros tenemos fe de que va a salir aunque tiene muchas fracturas en la cara porque todo el golpe fue ahí. Tiene una nena de 3 añitos que lo está esperando, un hijo de 10 años, es el sostén de la familia. Es muy difícil en este momento porque no lo esperábamos", continuó.

Respecto a cómo sucedieron los hechos, comentó: "Lo estaba esperando, ese día le estaba haciendo la comida para que lleve al otro día vaya a trabajar y me llaman de que tuvo el accidente. No lo podía creer, lo primero que nos dijeron en el hospital es que ya no tenía posibilidades de vivir, fue médico clínico que lo atendió ese día en la guardia. Después vino el cirujano que lo operó de la cabeza y nos calmó, nos dijo que iba a salir de esta, que había visto casos más graves, pero que si se le desinflamaba el cerebro iba a estar bien".

"Estamos esperando a ver si lo despiertan hoy, porque ayer le sacaron los sedantes para ver cómo reacciona al despertar. No sabemos si va a perder la vista porque se le dañó y estamos en la espera", agregó.

En cuanto a la respuesta del municipio aseveró: "Nos fueron a ofrecer comida a la casa, pero lo que menos necesitamos nosotros es un plato de comida, necesitamos que se hagan cargo del accidente porque es negligencia de la municipalidad que dejó todo a medio hacer. No dejaron vallado en ningún lado donde estuvieron".

Por último, declaró: "Mi cuñado lo asistió, llegó como pudo en ese momento, con la adrenalina de verlo ahí perdiendo sangre. Hay videos, fotos que tomó ese mismo día a la noche".

En esta línea, Camila Maidana, hermana de la víctima, reconstruyó cómo ocurrió el accidente: "Fue Ayolas y San Cayetano, el jueves a las 23.45, había un bache y en el costadito de la esquina una montaña de granzas que habían dejado ellos. Mi hermano, porque se ve la marca, pasa por ahí y pierde el equilibrio. De ahí choca con una piedra que también dejaron en la esquina, esa piedra se parte en el medio y él cae a 10 metros donde se le revienta la cabeza".

"No había ningún cartel porque así lo dejan, así están todas las calles, no solo de Las Américas, sino de todos lados y no se puede transitar. Queremos que vengan a arreglar las calles, que lo hagan más seguido. No estamos reclamando planes, no estamos reclamando alimento, queremos que arreglen las calles del barrio Las Américas porque no se puede transitar. Hoy le pasó a mi hermano, el día de mañana le puede pasar a otro", finalizó.