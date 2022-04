Leandro Ramella sobre los playoffs: "Tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades"

Cuando se conoció la noticia entre los hinchas y socios del Club Peñarol, que un ex Quilmes dirigiría al "Milrayitas" en la Liga Nacional de Básquet, obviamente que algunos no estuvieron del todo conformes. Sin embargo, a base de esfuerzo y resultados -como siempre- Leandro Ramella logró meterse en el corazón del club de Garay y Santiago del Estero.

Este viernes comenzará una nueva etapa, de este romance entre Leandro Ramella y Peñarol, es que sus dirigidos comenzarán a definir el futuro en el certamen. Al mejor de cinco juegos disputarán con Boca el pase a la siguiente fase, con ventaja en el quinto para los marplatenses, de ser necesario.

En diálogo con "Primera Tarde", programa que se emite por Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el entrenador habló de sus sensaciones en la previa.

"El proceso fue muy bueno para todo el equipo y el club, cuando eso se apoya en resultados es más fácil reconocerlo. Nadie pensaba que íbamos a poder estar donde estamos", comenzó diciendo.

“Más allá de los presupuestos hay equipos que tienen planteles muy buenos en esta competencia, por ejemplo, Boca o Regatas. Estamos a la par, a pesar de todas las dificultades y esperamos poder competir. No será nada fácil ganarle tres partidos a Boca”, sentenció.

“Peñarol es un desafío para mí, yo soy marplatense nací en Kimberley. No es fácil para alguien de la ciudad poder desarrollarse en clubes de la ciudad y no es fácil desarrollarse acá. Cuatro años dirigí a Quilmes y que me haya ido a buscar Peñarol me pone contento que el otro club profesional de la ciudad se haya fijado en mí”, sostuvo.

“Mucha gente que al principio estaba reacia y hoy está contenta. Hay mucha gente que no ve el deporte racionalmente y lo ve sentimentalmente, que está bien, pero los dirigentes lo ven más racionalmente”, agregó.

“En este sentido quiero destacar a la dirigencia porque hay que hacer mucho esfuerzo para estar donde estamos. Hoy competís con presupuestos de provincias y los que quedan de la vieja guardia salen todos los meses de buscar sponsors. Y así, pasa en todos los deportes, cada uno busca la forma de financiarse", dijo.

Por último, para referirse al duelo ante el "Xeneize", Ramella, aseguró: "Boca se armó para estar mejor y tuvo algunos baches y tuvo su energía puesta en la Liga de las Américas, eso lo complicó acá, por eso no estuvo entre los cuatro. Está claro que tiene un plantel con jerarquía, no hay plantel con más jerarquía entiendo. Tenemos que hacer las cosas bien para competir, tenemos que jugar al límite de nuestras posibilidades".

Recordemos que en la fase regular, los enfrentamientos entre Peñarol y Boca fueron uno para cada uno, lo curioso fue que los marplatenses ganaron en Buenos Aires y el “Xeneize” hizo lo propio en Mar del Plata.