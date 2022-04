Mateyco, un "inoxidable" del entretenimiento

Con desafíos nuevos Juan Alberto Mateyko afronta su nueva vida en Córdoba, a los 76 años, óptimo de salud y haciendo lo que más disfruta; entretenimiento. En diálogo con Radio Mitre FM 103.7, el “Muñeco” se refirió a su presente.

“En junio me propusieron instalarme en Córdoba para hacer radio en Mitre. Me encantan los desafíos. No fue una decisión fácil porque esto era todo nuevo. Además de lo que implica alejarse de la familia, de hecho me trajo dificultades para ver a mis hijos que residen en Buenos Aires", dijo.

"Estoy viviendo el presente cada momento de mi vida como hace 20 años no los vivía están apareciendo propuestas y me estoy cuidando mucho, volveré a hacer tv en Córdoba", agregó.

"Desde fines de 2008. En enero y febrero de ese año hice un programa de radio con público en Carlos Paz por el que pasaron Jorge Rojas, el Puma Rodríguez, Sandra Mihanovich… Nos fue muy bien y superó mis expectativas. En ese momento, yo me estaba separando de Naanim (Timoyko, con quien tuvo dos hijos, Rosa –29 años– y Bautista –24 años–) y me hizo muy bien estar dos meses en Córdoba", sostuvo.

"Llevo una vida muy sana y tranquila. Me gusta levantarme temprano. Bajo a un bar que hay dentro del complejo en el que vivo para desayunar, con mis papeles y mi iPad, y armo el programa de la noche. Después hago ejercicio", declaró.

Entre los proyectos a futuro, además de la vuelta a la TV, Mateyco no descarta sacar un libro con todas sus historias, anécdotas con distintas estrellas del espectáculo.