En medio de las tensiones internas, Máximo Kirchner cuestionó a Martín Guzmán por no involucrarse en “las disputas de poder”

El líder de La Cámpora y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, cuestionó al ministro de Economía, Martín Guzmán, por su defensa al programa económico que lleva adelante desde el acuerdo con el FMI. Además, reclamó que el “Estado debe intervenir” ante el agravamiento de la situación social, como consecuencia de la inflación, durante el plenario de la rama sindical del peronismo bonaerense, convocado para debatir sobre “cuestiones laborales” y “condiciones actuales de los trabajadores” en la ciudad de Baradero.

“¿Cómo que nuestro ministro de Economía Martín Guzmán dice que él hace su trabajo pero que no se mete en disputas de poder? ¿Y entonces qué vamos a hacer?”, cuestionó el diputado del Frente de Todos y agregó: “A uno le llama la atención, lo digo con toda la buena voluntad del mundo porque escucho que lo dicen en los medios. Había creo que un excanciller argentino que decía que ‘cuando estas cosas suceden yo no me involucro dejo que todo suceda, que en el océano nada le prohibió al kril comerse la ballena, pero que finalmente es la ballena la que se come al kril, pero es el Estado el que tiene que permitir que eso no suceda’”.

Antes de apuntar expresamente contra el ministro, el líder de La Cámpora deslizó una ironía al buscar sus anteojos para leer un documento: “Voy a usar los lentes porque no los usé en el acuerdo con el Fondo. Y por ahí si lo hubiera leído mejor...”. La frase no la llegó a terminar pero el público lo acompañó con risas.

También reclamó que “el Estado debe intervenir porque si queremos desarrollo tecnológico también hay que entender que debe existir el desarrollo humano y nuestros pibes necesitan proteínas. ¿De qué me sirve tener desarrollo tecnológico si yo no tengo desarrollo humano y tengo a la mitad de mi gente mal alimentada? Cómo voy a generar talento, inteligencia en cuerpos que desde chiquitos ya se alimentaron mal. Esto es lo que hay que entender”.

En la primera parte de su discurso, apuntó contra el sector empresarial al recordar que durante la pandemia el Estado y los trabajadores pusieron su parte y que ahora, ante la crisis económica, “falta que el tercer actor diga presente en la sociedad argentina de una vez por todas. Porque sino el Estado puso el salario y ahora que hay que frenar los precios, el empresariado pone cara de yo no fui. Es hora que reconozcan que hay argentinos que necesitan que no pongan cara de distraídos”.

“Leí que Mauricio Macri decía que recibía las visitas de diferentes sectores del poder judicial, económico, los dueños de medios, y que lo iban a acompañar y darle fuerza y energía para que profundizara el desastre que hizo. Pero le reclamaban cuándo les tocaba a ellos y vaya que les tocó. Se quedaron con compañías telefónicas, fugaron la plata, les fue muy bien. La de ellos estuvo, la del sector más concentrado de la economía. Ellos fueron los que lo apoyaron”, agregó.

Otro de los discursos que fue ovacionado fue el del diputado y representante de la CTA Hugo Yasky quien alertó: “Nos quieren convencer que estamos destinados a fracasar. Nos quieren convencer que estamos destinados a ser derrotados. El peronismo nació de un acto insurreccional. Hay que recordar de dónde venimos, de qué clase perteneció esa gente que salió a la calle”.

“Con la unidad somos invencibles pero la unidad no es agachar la cabeza o decir que sí cuando sabemos que las cosas no están saliendo bien. Néstor fue capaz de devolverles el sentido trasformador y si el peronismo guardó esa esencia es porque estaba Cristina en el peor momento después de la 125 de entregar”, agregó.

A su turno, la vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, expresó: “Cuando hay momentos de crisis, la organización política tiene que reencontrarse y buscar las soluciones necesarias. El país demanda que los dirigentes le hablemos a la gente y le solucionemos las cosas, que los dirigentes dejemos de hablar entre nosotros y nos pongamos a trabajar para la gente“.

