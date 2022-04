"Llamarse Movimiento Piquetero es como llamarse Movimiento de Ladrones"

Ramiro Marra, legislador porteño por La Libertad Avanza, creador del Movimiento Antipiquetero y colaborador cercano de Javier Milei, habló con CNN Radio y planteó su postura respecto al presente político del país.

"El Movimiento Antipiquetero fue creado para combatir a los que cometen el delito de los piquetes; estamos aceptando culturalmente algo que está mal. El corte de calle no está permitido", afirmó en diálogo con Digamos Todo, de Nacho Girón.

"No discutimos el reclamo sino la forma", señaló Marra, que además comentó que "presentamos un proyecto de Ley donde haya días y horarios para protestar. No es necesario ir al Obelisco, o llevar palos, o llevar chicos. La Libertad Avanza respalda a los movimientos sociales que ayudan a la gente, no los que cortan calles".

Sobre las acusaciones que recibió desde varios sectores, aseguró que "no soy neo-fascista. Yo no estoy en contra de los pobres: estoy defendiendo su plata de los ladrones".

"No sé por qué desde Juntos el Cambio hablan tanto de nosotros: es muy gracioso el comunicado que sacaron. Son unos tibios que no se animan a hablar de temas importantes", apuntó.

En relación al futuro de La Libertad Avanza, Marra expresó que "nos estamos preparando para esto: para cambiar el debate político en la Argentina. Si hay que gobernar, vamos a gobernar".

"Queremos que la agenda sea la correcta. Nos hacemos cargo de lo que somos: somos liberales. No sabemos qué piensan o qué ideas representan los otros partidos", finalizó.