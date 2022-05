Los sueños de Diego Oyhamburu: "Yo nunca me rindo"

El joven arquero Diego Oyhamburu de 29 años trajo, una vez más, al país una medalla de plata en Futsal. Participó como arquero en el Mundial de Futsal para personas con Síndrome de Down que se realizó en Lima, Perú.

Diego junto a su padre Enrique, estuvieron presentes en los estudios de Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7) y relataron lo vivido en el aire de “Primera Tarde”. Enrique comentó que “Diego tiene mucha facilidad para los deportes y le encanta, juega al golf, pero lo que más le gusta es el futbol. Mar del Plata tiene muy buenos deportista en todas sus disciplinas”.

Por su parte, Diego, mencionó que “hace 14 años que juego y soy hincha de Banfield. Cuando juego me divierto, me da lo mismo ganar o perder. A veces se pierde o se gana, no me importa. Estoy contento con ser subcampeón. Yo nunca me rindo, por eso sabía que iba a volver de un Mundial a otro. El próximo es la Copa América en 2023 en Brasil y el otro Mundial será en Turquía”.

“A él lo seleccionan para el Mundial de Brasil, recorrieron diversas instituciones de Buenos Aires y lo convocaron. Fueron subcampeones y luego de retirarse por un tiempo lo volvieron a llamar y fue. Concentraron tres días en el CeNARD y luego hablábamos por WhatsApp. El equipo de profesores son sus segundos padres, no los seleccionan solo por sus habilidades, también se evalúa si puede convivir con otros”, declaró su padre,

Asimismo, Enrique agregó que “nos levantamos todas las mañanas y me acompaña a trabajar, va a la escuela, a entrenar o computación. Como padre estoy muy orgulloso, veo como él quiere superarse y vive esto con sus compañeros. Ellos hacen un gol y se abrazan como si fuera el del triunfo. Para Diego, como para muchísimos chicos, es un trabajo en conjunto de toda su familia, creo que es lo que debería ser normal para todos”.