El PRO local sobre Milei: "Hay que discutir proyectos e ideas, no personas"

El presidente del PRO General Pueyrredon, Emiliano Giri, rescató la figura de Javier Milei, una de las personalidades del mundo de la política que más crecimiento tuvo en los últimos tiempos al considerar que "hay que discutir proyectos e ideas, no personas".

Luego de autodefinirse como "Cóndor" (ni Halcón ni Paloma) ya que "es un absurdo eso", dijo porque "hay que trabajar para desarrollar un programa de gobierno y el año que viene definir quién está mejor para encabezar el proyecto en Juntos", explicó.

El dirigente consideró, en diálogo con CNN Radio Mar del Plata, que la gente "está cansada del personalismo", porque -consideró que- para resolver los problemas de la Argentina no llegará con nombres propios: "el que crea que en 2023 va a votar al salvador de la Patria, se equivoca", sentenció.

"Acá hay procesos de construcción. Los 90 tuvieron un modelo de política que tenía claro hacia donde iban, gustaran o no. Acá hay que definir las políticas para transformar a la Argentina", agregó.

Consultado sobre el "fenómeno Milei", Giri dijo que "le hace un aporte importante a la política Argentina que es penetrar al sector de los jóvenes, que le costó a todos mucho y lo hace bien".

"Le plantea (Milei) que la juventud empiece a hablar de economía y que la libertad es importante. Y que el Estado tiene que facilitar y no ponerte el pie encima. Hay un sector de la sociedad que está enojada con la política convencional y que en los 2000 lo canalizó con la boleta de Clemente. Y ahora, con su discurso de la casta, vuelve a tener su importancia. Es una incógnita si podrá mantenerse firme de acá a la votación, pero nadie puede dejar de reconocer que hay una realidad que es Milei".

El titular del PRO dijo luego que "prefiero un país que debate capitalismo y no pobrismo. Hay que respetarlo pero hay que ganarle. Acá se impondrá quién tenga el mejor programa económico, social y de transformación, que sea realizable. Porque hay cosas que Milei plantea que no son posibles de realizar. Porque Milei no es Trump".

"Milei generó en los jóvenes una ilusión y lo hizo también en sectores desencantados", acotó luego.

"Acá hay que analizar la cantidad de jóvenes y gente enojada con la política que se acerca a Milei. Y yo creo que hay que despersonificar la política. Por eso digo que hay que discutir ideas y proyectos y no personas", agregó.

"Este es un año de construcción y no de discusión. El que crea que es momento de discusión personalista, se equivoca", dijo el dirigente.

Giri dijo que en política no hay que jubilar a nadie: "ojalá que Mauricio Macri quiera ser Presidente, pero creo que a diferencia de otros momentos, debemos discutir las plataformas para salir adelante".

El dirigente dijo que "yo trabajo para que el PRO en Mar del Plata se fortaleza y lo mismo en la sección, con una mirada de valores claros, con el respaldo del intendente Montenegro y del senador Rabinovich. Mi trabajo es que todos aquellos que se sientan parte del PRO se enfoquen en que lo importante es hacer crecer el partido. Y pienso que el líder es Mauricio Macri porque fue quien fundó el espacio. Hoy, como lo dijo él, hay muchos Cardenales que quieren ser Papa y luego se verá si habrá Papa".

Consultado sobre si apoya la relección de Montenegro como intendente, dijo que "tiene la honestidad, fortaleza y los valores para definir donde quiera estar. Puede ser candidato a lo que él quiera. Tiene capacidad de laburo para definirse dónde quiera estar. Ojalá quiera ser Intendente nuevamente y encuentre, en ese caso, un gobernador y un presidente o presidenta con el mismo color político".

Consultado sobre la posición de la oposición local de que el Intendente está lejos de los barrios, Giri dijo que "ellos (por el Frente de Todos) son los que se llevan como se llevan. Son medios pirómanos...van prendiendo fuego en cada rincón algo. A ellos les importa gobernar el país a cómo de lugar. Y tienen concejales que no acompañan temas de seguridad, con una psicosis bárbara como de espías y no se qué cosa vieron de chicos...no acompañan nada de esta gestión".