Buscan a un hombre desesperadamente

En la noche de ayer, se acercó hasta la sub comisaría Parque Hermoso una vecina del barrio quien le relató a los efectivos policiales que su padre hace 15 días se acercó hasta donde ella trabaja (en el centro de la ciudad) para pedirle la tarjeta de cobro de jubilación diciéndole que se iba a alquilar una habitación.

En la denuncia dijo que posteriormente "no lo volvió a ver, no pudiendo contactarlo telefónicamente ya que no posee teléfono celular".

No es la primera vez que su progenitor se retira así, pero normalmente regresa a los días, no transcurriendo tanto tiempo en las anteriores oportunidades. Al momento de verlo por última vez vestía una campera de color marrón, pantalón jogging de color gris, zapatillas de color blanco; utiliza un bastón para ayudarse a caminar, mide aproximadamente 1.86 metros de estatura, contextura robusta, cabello cano y posee un ojo de color azul y el otro de color marrón.

Tomó intervención en el hecho la Dra. Romina Díaz de la Ufi nro. 06 en turno, quien ordenó que se active el protocolo de búsqueda y se difunda la imagen del causante en los medios de comunicación por así haberlo autorizado su hija.