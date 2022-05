Desvalijaron un almacén en pleno centro y quedó grabado

La dueña de un comercio ubicado en la esquina de Moreno y Salta denunció el robo de mercadería y elemento personales en un hecho que quedó registrado en video gracias a una vecina que filmó todo desde su balcón.

"Resulta que vengo, abro la reja del frente, voy al auto a retirar la cartera porque no me animo a bajarla por seguridad, tengo el dinero de la caja y demás. Voy a la reja del lateral, que es el depósito, viene un vecino, me dice que hay un pedazo de cerradura y me pregunta si es mío. Yo le digo que no, pero miro la reja y sí, había sido violentada, la puerta abierta, la reja toda destrozada", manifestó Teresa, dueña del negocio.

"Entramos y estaba todo tirado, dado vuelta, me faltaban cajones de bebidas, vinos finos que tenía atrás, una bicicleta de mi nieto, una computadora, todo. Llegamos al salón y no veo el televisor, me habían sacado las cámaras, la computadora con CPU, módem, el equipo completo, mercadería por doquier", continuó.

Ante esta situación, "llamo a la policía, tomaron conocimiento de todo el destrozo que me habían hecho y me dicen que me tengo que acercar a la comisaria a hacer la denuncia", comentó.

"En eso me llama mi vecina que vive en el edificio y me pasa dos videos. Dice que ella a las 5 de la mañana, se levantó para ir a trabajar y sentía ruidos de la puerta de atrás. Se abría y se cerraba, le extrañó, empezó a mirar y vio un masculino, vestido con campera oscura, borcegos y capucha, cruzando bolsas de consorcio a un deck que hay en la parrilla de enfrente. Venía para el negocio y volvía llevar bolsas, hasta la bicicleta se llevó", declaró.

En las grabaciones, "veo que vino la policía que ella llamó y se puso a charlar amigablemente con el señor, no como un detenido ni nada. Al rato el hombre se va hacia la esquina, habla por teléfono, vuelve con la policía, agarra dos bolsas de consorcio que tenía cargada de cosas y va a la esquina como para tomar el colectivo", contó.

"La chica en ese ínterin se prepara para ir a trabajar, cuando baja 5.30 el patrullero no estaba y las cosas que había dejado en el deck tampoco. Ahora mi duda es dónde están mis cosas", se preguntó.

Respecto al accionar de los efectivos durante el hecho, afirmó: "Se ve que la policía revisa las bolsas y cuando yo fui a hacer la denuncia me manifestaron que primero no tenían conocimiento del episodio y después, a la tarde cuando vinieron al negocio, me comentaron que tenía basura el muchacho en la bolsa. A las 5.30 una persona con dos bolsas de consorcio que tenían basura esperando el colectivo, yo no entiendo".

Por último, dijo que para recuperar su negocio "no tengo plata. Tengo seguro, pero no tengo boletas de todo. El televisor tenía 6 años, hay cosas que no tenés boletas, la computadora la compré con el negocio y no sé ni la marca. Nunca vas a poder reponer todo y menos de forma inmediata. En este momento yo vivo del sueldo de jubilada porque recién estamos arrancando y uno lo que quiere es cargar de mercadería. Ahora implementamos el sistema de las computadoras con las cámaras que todavía no pagué. O sea que te da indignación que todo el esfuerzo".

"La policía forma parte de este esquema, sinceramente yo no confío. Primeramente me negaron que hubo un episodio y después a la tarde vinieron y me dijo, la misma oficial que me tomó la declaración, que el joven tenía dos bolsas de basura", finalizó.