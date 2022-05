Escuelas bonaerenses: denuncian “un nuevo intento de adoctrinamiento”

Alejandro Finocchiaro, diputado nacional de Juntos por el Cambio, advirtió en CNN Radio por un presunto intento de adoctrinamiento en las escuelas de la provincia de Buenos Aires y pidió “dar la batalla cultural” y “concientizar” a la población.

En este sentido, el exministro del gobierno de Mauricio Macri presentó un proyecto para repudiar al gremio de Suteba por repartir un cuadernillo que presuntamente distribuyó para conmemorar en las aulas los 45 años de la primera ronda de las Madres de Plaza de Mayo. Según Finocchiaro, había "alteraciones" en el contenido.

Si a una foto con Fernando Espinoza y Roberto Baradel se la difunde como “el círculo virtuoso educativo de La Matanza” no nos queremos imaginar cómo sería la del círculo vicioso. Seguro que no se traspapelaron? Sin duda, la educación no aparece entre las prioridades de esa yunta. pic.twitter.com/FhiahhaZid

— Alejandro Finocchiaro (@alefinocchiaro) May 2, 2022