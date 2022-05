"Me salvó el botón antipánico", el relato de un taxista marplatense

Un taxista marplatense fue protagonista de un hecho policial en la noche de este martes cuando debió accionar el botón antipánico ante las maniobras sospechosas de la persona que había tomado el viaje en Edison y la 37.

Martín, el chofer de un auto de alquiler narró que vivió algunas horas de tensión y destacó que lo curioso de todo lo sucedido se dio cuando observó que el malviviente que había sido aprehendido con droga "se fue más rápido que yo y el testigo de la dependencia por la instancia de la fiscalía en turno", denunció.

"Me toman en Edison y la 37 y en ese momento me pidió que lo lleve hasta el micro centro. Me dijo que pasaba por un lugar anteriormente al destino y subió unas cosas y también una persona más; esa actitud no me gustó, por lo que aprieto el botón antipánico, por lo cual al llegar a Entre Ríos y avenida Paso me detiene un móvil", dijo Martín, en diálogo con la FM 99.9 de Mar del Plata.

"Allí el personal policial advierte que el pasajero llevaba una bolsa llena de marihuana, por lo cual nos llevaron a todos a la comisaría 2da. Había casi un kilo, pero lo más cómico es que liberaron a esta persona rápidamente y yo y el testigo nos quedamos ahí, como demorados. Los que llevaban la droga en sus casas rápido y yo y esta persona, que estábamos trabajando, demorados ahí en la dependencia. Es una vergüenza que pase esto", denunció el trabajador.

Consultado sobre si advertía un desenlace más trágico en el momento de trasladar a esta persona, dijo sin dudar que "a mi me salvó el botón antipánico".

"Mi experiencia me decía que el viaje iba a traer problemas. Los policías actuaron bien, pero luego en la dependencia la fiscal, la verdad, actuó muy mal, dejando libre a esta persona y a nosotros demorados", acotó luego.

Según la información oficial aportada por la Departamental de policía, "personal policial de la Comisaría 2da fue asignado por el 911 a interceptar a un taxi que tenía el botón de pánico activo. Fue en la Avenida Juan José Paso y Entre Ríos que los efectivos al detener la circulación de la licencia perteneciente a la empresa TAXI PUERTO identificaron a los pasajeros y, con la anuencia del chofer, hallaron en el interior del taxi una bolsa con frascos que en su interior contenía cogollos de marihuana (cannabis sativa), arrojando un peso de 944 grs. Desde la Ufi de estupefacientes, el fiscal Favaro dispuso se notifique a ambas personas de la formación de causa por "tenencia simple de estupefacientes".