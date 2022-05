Manifestación en Irala y Talcahuano: despidieron a 8 empleados y aún no los indemnizaron

El Gremio de Alimentación junto a un grupo de empleados se manifestó frente a las puertas de una fábrica ubicada en Irala y Talcahuano luego de que ésta despida a ocho trabajadores. Este medio dialogó con el delegado gremial, Diego Bruna, quién explicó los motivos.

“Nos encontramos con un panorama bastante negativo para los compañeros. En esta empresa hay 28 personas de las cuales decidieron echar a 8 con muchísima antigüedad. La empresa rechazó la ayuda económica que le ofreció el Ministerio de Trabajo”, explicó a El Marplatense.

“Luego de la asamblea que tuvimos el pasado jueves se justificaron con qué en el marco de la situación financiera en la que se encuentran no necesitan a estas ocho personas. Aún no los han indemnizado y no nos comunican de que forman lo harán ya que supuestamente no tienen el dinero para efectuarlo y por este motivo los trabajadores deberán esperar”, agregó Bruna.

Asimismo, mencionó que “actualmente queremos que desde el Ministerio de Trabajo se realice la conciliación obligatoria para pedir la reincorporación inmediata o que la empresa pida la vía administrativa. Mientras tanto estaremos aquí manifestándonos”.