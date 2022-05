Marcha Mundial de la Marihuana en Mar del Plata

El próximo sábado 7 de mayo de 2022 se llevara a cabo en más de 200 ciudades de todo el mundo la 24° edición de la Marcha Mundial de la Marihuana. Este evento que nació en el año 1999 en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, se realiza de forma simultánea y autónoma a lo largo y ancho del planeta el primer sábado de mayo de cada año.

Su objetivo es realizar un reclamo común que evidencie la cantidad de personas que exigen normalizar la situación de la planta de Cannabis y terminar con la criminalización y persecución de sus usuarixs y cultivadorxs, teniendo en cuenta las particularidades de cada país en las distintas manifestaciones se reclama desde el cese de las detenciones, los procesos penales o las multas a usuarixs y cultivadorxs, hasta el reconocimiento de los usos medicinales e industriales de la Cannabis y/o la regulación del acceso a la misma. En 2019 en la Argentina se manifestaron alrededor de 500 mil personas en más de 30 localidades.

Para la organización de este año en nuestra ciudad se creó la Asamblea Organizativa de la MMM Mar del Plata 2022 la cual convoca a concentrar a partir de las 13 en Plaza San Martín (H. Yrigoyen y Luro) para luego marchar a las 15hs por las calles céntricas de la ciudad. Si bien en nuestro país en los últimos años se han logrado avances en materia regulativa del Cannabis para uso terapéutico o medicinal queda mucho por delante, las consignas y reclamos para esta edición son:

Regulación: Por una nueva ley de drogas, derogación de la ley 23.737. Ley Integral de Cannabis ya! No más presos por plantar!!!. Indulto y Reparación Histórica a las personas perseguidas y afectadas. Siendo las mujeres, población trans, travesti y no binaria, migrantes, afros y pobres las principales víctimas del prohibicionismo ya que este también es una expresión del patriarcado que avanza sobre nuestros cuerpos y territorios. No puede haber producción con personas presas y perseguidas. Capacitación a las Fuerzas de Seguridad y el Poder Judicial sobre el avance normativo

Producción: Pronta aprobación de la ley, acceso a trabajo genuino y subvencionado para insertar competitivamente al sector cannábico nacional. Promoción e industrialización de las economías regionales. Reconocimiento de la calidad de los fitopreparados de ONG 's, cooperativas y productores. Prioridad en registros y licencias para personas vulneradas por la ley 23737, grupos pre cooperativos y pequeños productores.

Salud: Acceso a la atención de salud pública. Correcto funcionamiento del REPROCANN. Asistencia financiera y técnica para ONG´s y personas que dan respuesta a la demanda. Reconocimiento de los médicos veterinarios dentro del marco de atención y producción.

Educación e Investigación: Capacitación cannábica en formaciones de pregrado, grado y posgrado. Promover el acceso a servicios de cualificación y cuantificación de perfil cannabinoide. Partidas presupuestarias para el financiamiento de proyectos de investigación de las ONG, universidades y otras instituciones científicas. Promover el Control de Riesgos y Reducción de Vulnerabilidades en todos los niveles educativos.

Es deseo de la organización que el evento se desarrolle en tranquilidad, respeto y alegría, en pos de que sea una fiesta que pueda celebrar toda la comunidad, pudiendo cada uno manifestarse como lo sienta necesario. Durante el evento las organizaciones que forman parte de la Asamblea Organizadora de la MMM Mar del Plata 2022 estarán brindando información para todo aquel que tenga interés o este dispuesto a conocer un poco más sobre la Cannabis Sativa. También se llevarán a cabo otras actividades en relación a la jornada.